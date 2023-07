W środę rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Ekonomiści nie spodziewają się zmiany stóp procentowych, ale inwestorzy liczą na zmianę retoryki NBP.

W środę rozpoczyna się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, które kończy się w czwartek. Zdaniem ekonomistów, RPP nie zmieni stóp procentowych - publikowane przez banki codzienne raporty pokazują, że prognozują oni utrzymanie głównej stopy NBP, stopy referencyjnej, na obecnym poziomie 6,75 proc. Takie oczekiwania widać w publikacjach ekonomistów Banku Pekao czy Alior Banku.

Ale jak wskazują ekonomiści PKO BP z Biura Strategii Rynkowych, inwestorzy liczą na zmianę retoryki NBP.

"Wyceny papierów wzmacniają oczekiwania na publikację założeń do lipcowej projekcji inflacji NBP, a także wystąpienie prezesa NBP A. Glapińskiego po decyzji RPP. Słabsze oczekiwania w biznesie, podobnie jak wyraźnie niższa od oczekiwań inflacja, mogą skłonić bank centralny do dalszego łagodzenia swojej retoryki, co zresztą zauważyć można było w ostatnich wypowiedziach przedstawicieli Rady" - czytamy w raporcie Biura Strategii Rynkowych PKO BP.

30 czerwca GUS podał wstępny szacunek inflacji w czerwcu. Urząd oszacował, że wyniosła ona 11,5 proc. w stosunku do 13 proc., odnotowanych w kwietniu,

RPP ostatni raz zmieniła stopy procentowe na początku września 2022 r. Od tego momentu pozostają one niezmienione.