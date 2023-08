Inflacja w sierpniu spadnie do jednocyfrowego poziomu i wyniesie 9,9 proc. Będzie to wystarczający sygnał dla RPP, aby na wrześniowym posiedzeniu obniżyć stopy procentowe o 25 pkt. bazowych – mówi PAP ekonomista Banku Pekao Kamil Łuczkowski.

W czwartek Główny Urząd Statystyczny ogłosi szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu br., czyli inflacji. W lipcu, po spadku cen o 0,2 proc. wobec czerwca, inflacja liczona rok do roku wyniosła 10,8 proc.

"Zakładamy, że inflacja w sierpniu będzie jednocyfrowa i wyniesie 9,9 proc. rok do roku" - powiedział PAP ekonomista Banku Pekao Kamil Łuczkowski. "Patrząc na bardziej bieżące ujęcie prognozujemy, że w sierpniu - drugi raz z rzędu - doszło do spadku cen w ujęciu miesiąc do miesiąca, tym razem o 0,1 proc." - wskazał. Dodał, że w sierpniu mieliśmy dwie przeciwstawne siły działające na inflację - z jednej strony dalszy sezonowy spadek cen żywności, z drugiej wzrost cen paliw. Zwrócił uwagę, że ceny nośników energii pozostały bez zmian.

Ekonomista przyznał, że sierpniowy odczyt inflacji ma duże znaczenie ze względu na słowa prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Na lipcowej konferencji prasowej powiedział on, że obniżki stóp procentowych będą możliwe, jeśli RPP będzie dysponować prognozami mówiącymi o dalszym spadku inflacji, oraz jeśli wskaźnik inflacji spadnie poniżej 10 proc.

"Warunek dotyczący prognoz wskazujących na spadek inflacji jest spełniony od dawna. Rynek więc czekał na realizację drugiego warunku, mówiącego o spadku inflacji poniżej 10 proc. Sądzimy, że ten warunek zostanie spełniony w sierpniu i tym samym na wrześniowym posiedzeniu RPP rozpocznie cykl obniżek stóp procentowych, obniżając je o 25 pkt. bazowych" - powiedział ekonomista Banku Pekao.

Jego zdaniem inflacja będzie spadać nadal, na co wpłyną m.in. zmiany ustawowe, dotyczące cen energii dla gospodarstw domowych. Chodzi o podniesienie limitu zużycia prądu, do którego można korzystać z zamrożonych cen, z 2 tys. KWh rocznie do 3 tys. KWh rocznie, oraz z obniżki cen netto dla gospodarstw domowych o 5 proc.

"Ta pierwsza zmiana już została przegłosowana i wejdzie w życie od października. Czekamy jeszcze na więcej szczegółów dotyczących drugiej propozycji. Biorąc oba te czynniki pod uwagę widzimy potencjał do obniżenia się inflacji nawet do 6,5 proc. na koniec roku" - stwierdził Łuczkowski. "Sądzimy też, że na każdym kolejnym posiedzeniu RPP do końca roku stopy będą obniżane o 25 pkt. bazowych i w efekcie zejdziemy ze stopą referencyjną, która teraz wynosi 6,75 proc., aż o 1 pkt. proc. niżej" - dodał.

Posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na której będzie ona podejmować decyzję o stopach procentowych, odbędzie się 5 i 6 września.