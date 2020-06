Ekonomista Pekao: wychodzenie gospodarki z kwarantanny urealniło ceny

We wtorek w tzw. szybkim szacunku GUS poinformował, że inflacja CPI w czerwcu wyniosła rdr 3,3 proc., mdm 0,7 proc. W maju wskaźnik CPI wyniósł odpowiednio: 2,9 proc. rdr i -0,2 proc. mdm.

Ekspert Pekao zaznaczył, że "bezprecedensowy szok pandemiczny okazał się wyraźnym zaburzeniem procesów cenowych". Lockdown sztucznie "zamroził" ceny wielu usług, a wychodzenie gospodarki z kwarantanny przyniosło skokowe urealnienie cen, którego skala okazała się trudna do oszacowania.

"W średnim terminie spodziewamy się stopniowego spadku presji inflacyjnej z uwagi na ujemną lukę produktową, której domykanie zajmie wiele kwartałów" - ocenił. W opinii banku w 2020 r. inflacja pozostanie jednak na podwyższonym poziomie (średnioroczny wzrost cen w tempie ponad 3 proc.). "Rok 2021 przyniesie wyraźne wyhamowanie inflacji, a w 1 kwartale 2021 nie można wykluczyć przejściowej deflacji" - dodał.

Ekonomista zwrócił uwagę, że wprawdzie kształtowanie się cen czynników nie bazowych, takich jak żywność, nośniki energii, paliwa było zbliżone do prognoz banku, jednak mieliśmy do czynienia ze wzrostem inflacji bazowej. "Pomimo wysokiej bazy odniesienia z czerwca ubiegłego roku inflacja bazowa z wyłączeniem cen żywności i energii wzrosła w okolice 4 proc. rdr" - zaznaczył.

Antoniak podkreślił, że wchodzimy w okres wakacyjnych sezonowych spadków cen żywności. "Ceny żywności i napojów alkoholowych obniżyły się w czerwcu o 0,1 proc. mdm, chociaż mieliśmy do czynienia z solidnym wzrostem cen mięsa" - zaznaczył. Jednocześnie "wyraźnie odbiły ceny paliw (+5,4 proc. mdm)", chociaż pozostają wyraźnie niższe niż przed rokiem (-19,3 proc. rdr).

Zdaniem ekonomisty wiele wskazuje na to, że po "odmrożeniu sektora usług i urealnieniu wcześniej imputowanych przez urząd statystyczny cen mieliśmy w wielu sektorach do czynienia z ich istotnym wzrostem". Odroczony popyt był na tyle silny, że pozwolił przedsiębiorcom na przerzucenie na konsumentów wyższych kosztów funkcjonowania w reżimie sanitarnym. "Kolejne miesiące pokażą, na ile trwałe będzie to zjawisko" - ocenił. Według niego konsumenci mogą się przyzwyczaić do nowych cenników i zaakceptować wzrost cen wielu usług, ale słabnący popyt i konkurencja o klienta może też wymuszać cięcia cen.

"Utrzymująca się pandemia ograniczy wyraźnie popyt na usługi turystyki zagranicznej, generując silny efekt substytucyjny w postaci zwiększonego zainteresowania turystyką krajową" - spodziewa się Antoniak. W efekcie możemy mieć do czynienia z presją na ceny m.in. w takich kategoriach jak restauracje i hotele.