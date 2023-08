Dostrzegamy szanse, że finalny odczyt inflacji za sierpień br. zrewidowany zostanie w dół – stwierdził ekonomista PIE Sebastian Sajnóg w komentarzu do danych GUS. Jego zdaniem na tę rewizję może wpłynąć kwestia cen prądu.

W czwartek GUS podał szybki szacunek inflacji w sierpniu. Wynika z niego, że inflacja liczona rok do roku spadła do 10,1 proc. z 10,8 proc. w czerwcu, zaś w stosunku do lipca nie zmieniła się.

"W skali miesiąca ceny nie zmieniły się. Od szczytu w lutym inflacja spadła o łącznie 8,3 punktu procentowego. To głównie efekt spadku cen paliw - te są o 6,1 proc. tańsze niż przed rokiem. Zwalnia również tempo wzrostu cen żywności i energii. Rachunki są dziś średnio droższe o 13,9 proc. niż rok temu. To jednak o 2,8 pkt procentowy mniej niż w czerwcu, podobnie za zakupy spożywcze płacimy dzisiaj o 12,9 proc. więcej niż w lipcu 2022 r. Podobne porównanie w czerwcu wskazałoby na wzrost o 15,7 proc. W końcu maleje tzw. inflacja bazowa - w sierpniu spadła z 10,6 do 10,0 proc." - stwierdził ekonomista Polskiego Instytutu Ekonomicznego Sebastian Sajnóg w komentarzu do danych GUS.

Jednocześnie zwrócił uwagę, że szybki szacunek może nie uwzględniać wszystkich zmian cen.

"Dostrzegamy szanse, że finalny odczyt zrewidowany zostanie w dół. GUS wskazuje brak zmian cen energii w stosunku do lipca. Faktycznie ceny elektryczności efektywnie obniżyło podniesienie progu zamrożenia cen dla gospodarstw domowych. Regulacje mogą zostać uwzględnione w finalnym odczycie lub we wrześniu" - przypomniał Sebastian Sajnóg.

Zastrzegł, że choć inflacja będzie obniżać się w nadchodzących miesiącach, to jednak tempo spadku będzie wyraźnie mniejsze. We wrześniu wskaźnik spadnie poniżej 10 proc.

"Badania koniunktury konsumenckiej GUS wskazują, w sierpniu oczekiwania inflacyjne ponownie zmalały. Obecnie osiągają poziom 11,1, co jest jednym z lepszych wyników w ciągu ostatnich pięciu lat" - wskazał ekonomista PIE.

"W 2024 roku inflacja będzie się utrzymywać na wysokich poziomach - prognozujemy, że średnio w roku wyniesie ona 7,9 proc. Spadek inflacji w kierunku celu NBP 2,5 proc. będzie postępował stopniowo i będzie rozciągnięty w czasie" - dodał w komentarzu.