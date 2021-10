Ekonomista: RPP dostrzega ryzyko przegrzania gospodarki

Zaskakująca decyzja Rady rodzi pytanie, czy ma ona charakter jednorazowy, czy też stanowi ona początek cyklu podwyżek stóp procentowych - komentuje Jakub Borowski, Główny Ekonomista Credit Agricole Bank Polska.



Autor: Credit Agricole

Data: 06-10-2021, 18:14

RPP dostrzega ryzyko przegrzania gospodarki? fot. PAP/Radek Pietruszka

RPP podwyższyła stopy procentowe

Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o podwyższeniu stóp procentowych. Stopa referencyjna wzrosła z 0,10% do 0,50%, a stopa lombardowa zwiększyła się z 0,50% do 1,00%. Rada podjęła również decyzję o podwyższeniu stopy rezerwy obowiązkowej z 0,50% do 2,00%. Z treści komunikatu został usunięty fragment mówiący o tym, że NBP będzie kontynuował operacje płynnościowe (skupu skarbowych papierów wartościowych i dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym), co jest kolejnym sygnałem wskazującym na zaostrzenie polityki pieniężnej.

- Dzisiejsza decyzja Rady jest dużą niespodzianką w świetle ostatnich wypowiedzi niektórych jej członków, w tym przede wszystkim prezesa NBP, wskazujących na niechęć do szybkiej normalizacji polityki pieniężnej w warunkach silnego oddziaływania czynników podażowych (głównie wzrostu cen nośników energii) na inflację. Dopuszczaliśmy wprawdzie scenariusz, w którym Rada zdecyduje się na podniesienie stóp procentowych jeszcze w tym roku, ale nie przed listopadowym posiedzeniem RPP, na którym Rada zapozna się z wynikami najnowszej projekcji inflacji - komentuje Borowski.

Rada dostrzega ryzyko przegrzania gospodarki

W komunikacie po posiedzeniu Rady na szczególną uwagę zasługują fragmenty dotyczące przyczyn dzisiejszej decyzji RPP oraz perspektyw inflacji, pozwalające lepiej ocenić krótkookresowe perspektywy stóp procentowych.

- Zaskakująca decyzja Rady rodzi bowiem pytanie, czy ma ona charakter jednorazowy, czy też stanowi ona początek cyklu podwyżek stóp procentowych. W tym kontekście warto odnotować fragment komunikatu, w którym Rada wskazała na przyczyny podwyższonej obecnie inflacji. Oprócz wskazywanych w poprzednich komunikatach czynników podażowych, które są niezależne od krajowej polityki pieniężnej, Rada zwróciła uwagę na nowy czynnik proinflacyjny w postaci trwającego ożywienia gospodarczego, w tym wzrostu dochodów gospodarstw domowych. Sygnalizuje to, że w ocenie Rady źródłem podwyższonej inflacji są w coraz większym stopniu czynniki popytowe, które wymagają reakcji polityki pieniężnej - wskazuje Borowski.

Drugi fragment komunikatu o istotnym znaczeniu dla perspektyw polityki pieniężnej dotyczy scenariusza inflacyjnego. Rada odnotowała, że mimo spodziewanego wygaśnięcia oddziaływania części czynników podażowych podwyższających obecnie inflację, „obserwowany w ostatnich miesiącach wzrost cen surowców, w tym energetycznych i rolnych, może nadal podbijać dynamikę cen w kolejnych kwartałach”. Ponadto, w ocenie Rady „w sytuacji prawdopodobnego dalszego ożywienia aktywności gospodarczej i korzystnej sytuacji na rynku pracy inflacja może utrzymać się na podwyższonym poziomie dłużej niż dotychczas oczekiwano”.

- Taka ocena sugeruje, że Rada dostrzegła wysokie prawdopodobieństwo przegrzania gospodarki w średnim terminie, a więc sytuacji, w której narastająca presja płacowa będzie prowadzić do utrzymywania się inflacji na podwyższonym poziomie przez dłuższy czas. To z kolei, zdaniem Rady, rodziłoby „ryzyko utrwalenia się dynamiki cen w średnim okresie na poziomie wyższym od celu inflacyjnego” - ocenia Borowski.

Jednorazowa podwyżka czy początek (mini) cyklu?

W ocenie analityka dzisiejsza decyzja nie jest jednorazowym dostosowaniem stóp procentowych.

- Oczekujemy, że na listopadowym posiedzeniu Rada zdecyduje się na kolejną podwyżkę stóp procentowych o 25-50 pb, która może być jednocześnie końcem mini cyklu zaostrzenia polityki pieniężnej. Wsparciem dla naszej oceny są wyniki badań dotyczących mechanizmu transmisji w polityce monetarnej. Wskazują one, że podwyżka stopy referencyjnej NBP o 40 pb nie przyczyni się do istotnego obniżenia inflacji w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. Ponadto, dzisiejsza, zaskakująca decyzja Rady wskazuje, że presja bieżącego i szybko rosnącego wskaźnika inflacji była czynnikiem mającym istotny wpływ na tę decyzję. Zgodnie z naszą prognozą (por. MAKROmapa z 4.10.2021) w najbliższych miesiącach inflacja znacząco wzrośnie osiągając lokalne maksimum na poziomie 6,7% r/r w styczniu 2022 r. i można oczekiwać, że krótkookresowy scenariusz inflacyjny zarysowany w listopadowej projekcji NBP będzie zbliżony do naszej prognozy. W takiej sytuacji większość członków RPP najprawdopodobniej uzna, że konieczna jest reakcja w postaci dalszego zaostrzenia polityki pieniężnej. Warto również odnotować, że z komunikatu po posiedzeniu Rady usunięto stwierdzenie, że polityka pieniężna NBP „stabilizuje inflację na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie”. Sugeruje to, że mimo dzisiejszej podwyżki stóp w ocenie RPP cel inflacyjny nie zostanie osiągnięty w średnim terminie. Pełniejsza ocena perspektyw stóp procentowych będzie możliwa po zaplanowanej na jutro konferencji prezesa NBP. Nasz zrewidowany scenariusz dla polityki pieniężnej NBP przedstawimy w najbliższej MAKROmapie - wskazuje ekspert.

Treść komunikatu po dzisiejszym posiedzeniu Rady jest jego zdaniem pozytywna dla kursu złotego i rentowności obligacji.