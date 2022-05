Ekonomista: Wzrost konsumpcji i inwestycji spowalnia

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS dynamika PKB zwiększyła się do 8,5% r/r w I kw. b.r. wobec 7,6% r/r w IV kw. 2021 r., kształtując się zgodnie z opublikowanym wcześniej wstępnym szacunkiem - informuje Jakub Borowski, Główny Ekonomista, Credit Agricole Bank Polska S.A.



Autor: Credit Agricole/oprac. OW

Data: 31-05-2022, 13:26

Ekonomista: Wzrost konsumpcji i inwestycji spowalnia, fot. shutterstock

Rekordowo wysoki wkład przyrostu zapasów do dynamiki PKB

- Kwartalna dynamika PKB oczyszczona z wpływu czynników sezonowych zwiększyła się w I kw. do 2,5% wobec 1,8% w IV kw., co wskazuje na przyspieszenie wzrostu gospodarczego. Jedyną składową PKB, która przyczyniła się do przyspieszenia wzrostu gospodarczego w I kw., była zmiana zapasów - komentuje Jakub Borowski, Główny Ekonomista, Credit Agricole Bank Polska S.A.

- Wkład przyrostu zapasów do wzrostu gospodarczego zwiększył się z 4,3 pkt. proc. w IV kw. do 7,7 pkt. w I kw., kształtując się na najwyższym poziomie w historii danych, którymi dysponujemy. W I kw. zapasy w przedsiębiorstwach wzrosły o 65,7 mld zł (najwyższy kwartalny wzrost w historii) wobec wzrostu 46,9 mld zł w IV kw. i 99,3 mld zł w całym 2021 roku - tłumaczy.

- Naszym zdaniem odnotowany w I kw. silny wzrost zapasów był, podobnie jak w II poł. 2021 r., związany w dużym stopniu z dalszą budową zapasów buforowych w przedsiębiorstwach, motywowaną szybkim wzrostem cen dóbr pośrednich i potrzebą utrzymania ciągłości produkcji w warunkach zaburzeń w łańcuchach dostaw powstałych wskutek wojny w Ukrainie i nasilenia pandemii koronawirusa w Chinach. Uważamy, że tak wysoki wkład przyrostu zapasów do dynamiki PKB nie utrzyma się w kolejnych kwartałach, co będzie oddziaływać w kierunku wyraźnego spowolnienia wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu i PKB - dodaje.

Wzrost konsumpcji i inwestycji spowalnia

- Czynnikiem oddziałującym najsilniej w kierunku spowolnienia wzrostu gospodarczego w I kw. było obniżenie wkładu eksportu netto do dynamiki PKB z -2,5 pkt. proc. w IV kw. do -3,8 pkt. proc. (efekt wyraźnie głębszego spadku dynamiki eksportu w porównaniu do dynamiki importu). W strukturze wzrostu PKB na uwagę zasługuje również spowolnienie wzrostu konsumpcji z 8,0% r/r w IV kw. do 6,6% w I kw. (efekt ograniczenia popytu gospodarstw domowych na usługi w związku z wolniejszym wzrostem realnych dochodów do dyspozycji) oraz obniżenie dynamiki nakładów brutto na środki trwałe z 5,2% do 4,3% (skutek obniżenia inwestycji mieszkaniowych gospodarstw domowych oraz silnego wyhamowania inwestycji średnich i dużych przedsiębiorstw) - mówi ekonomista.

Oczekujemy, że w kolejnych kwartałach, mimo zwiększonych wydatków towarzyszących napływowi uchodźców z Ukrainy, tempo wzrostu konsumpcji spowolni, do czego przyczyni się oczekiwany przez nas znaczący wzrost inflacji i pogorszenie ocen koniunktury konsumenckiej. Wyraźnego obniżenia dynamiki oczekujemy również w przypadku inwestycji, a wsparciem dla tego scenariusza jest wyraźne pogorszenie wskaźników koniunktury obrazujących skłonność firm do realizacji nowych projektów inwestycyjnych oraz wzrost stóp procentowych przyczyniający się do pogłębienia spadku inwestycji mieszkaniowych - informuje Jakub Borowski.

Łagodne lądowanie pozostaje scenariuszem bazowym

- Dzisiejsze dane o PKB w I kw. w połączeniu z opublikowanymi dotychczas danymi o aktywności gospodarczej i koniunkturze w okresie kwiecień-maj sygnalizują ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w 2022 r. (4,1%) oraz, ze względu na efekt wysokiej bazy, ryzyko w dół dla oczekiwanej przez nas dynamiki PKB w 2023 r. (3,3%). Podtrzymujemy jednak nasz scenariusz, zgodnie z którym w najbliższych kwartałach nastąpi „łagodne lądowanie" polskiej gospodarki, związane ze spowolnieniem popytu zewnętrznego wskutek spowolnienia wzrostu gospodarczego u głównych partnerów handlowych Polski oraz obniżeniem dynamiki popytu krajowego - tłumaczy ekonomista.

- W naszej ocenie prawdopodobieństwo tzw. technicznej recesji (spadku odsezonowanego PKB przez co najmniej dwa kwartały z rzędu) jest nadal niewielkie, choć nie można wykluczyć materializacji tego scenariusza w II poł. 2022 r. Ewentualnemu spadkowi PKB w tym okresie nie będzie jednak towarzyszyć silne pogorszenie sytuacji na rynku pracy, co z jest kluczowe dla oceny społecznych skutków recesji i ewentualnej reakcji polityki fiskalnej i pieniężnej. Nasz zrewidowany scenariusz makroekonomiczny opublikujemy w najbliższej MAKROmapie - dodaje.

Kolejne argumenty na rzecz zaostrzenia polityki pieniężnej

- Zgodnie z danymi GUS roczna odsezonowana dynamika PKB w I kw. (9,2% r/r) była znacząco wyższa od dynamiki oczekiwanej w marcowej projekcji NBP (6,8%). W połączeniu z opublikowanymi dziś wstępnymi danymi o majowej inflacji (13,9% wobec konsensusu rynkowego na poziomie 13,5% i naszej prognozy wynoszącej 13,7%), wskazującymi na znaczące odchylenie inflacji w górę od poziomu oczekiwanego przez NBP w II kw. (10,3% r/r), stanowi to silne wsparcie dla naszego scenariusza kontynuowania przez RPP cyklu podwyżek stopy referencyjnej w najbliższych miesiącach - wyjaśnia.

- Podtrzymujemy ocenę, że cykl ten zakończy się w III kw., w którym stopa referencyjna NBP osiągnie poziom 7,0%. Dzisiejsze dane o PKB i inflacji są naszym zdaniem pozytywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji - podsumowuje Jakub Borowski.