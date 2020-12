Ekspansja CEVA Logistics w Afryce – nowe joint venture w Egipcie i Etiopii

Nowe joint venture umocniło dążenie CEVA Logistics do osiągnięcia pozycji wiodącego gracza na całym kontynencie i już przynosi korzyści obu stronom. Firmy mogą rozszerzyć portfolio usług logistycznych, co przyczyni się także do jeszcze lepszego wykorzystania lokalnych zasobów w ramach globalnej sieci CEVA Logistics. Dodatkowo, latem 2020 roku CEVA Logistics przejęła większościowy pakiet akcji AMI Worldwide, dzięki czemu do afrykańskiej sieci operatora dołączyło kolejnych 12 krajów.

IBA Freight Services, której siedziba główna mieści się w pobliżu międzynarodowego lotniska w Kairze, od 20 lat jest wyłącznym agentem CEVA Logistics w Egipcie. Firma oferuje pełen zakres usług multimodalnych i 3PL dla klientów z całego kraju. Za obsługę operacyjną usług frachtowych odpowiadają oddziały IBA Freight Services w Kairze i portowej Aleksandrii. Dostawy do różnych lokalizacji na terenie całego Egiptu realizowane są za pomocą transportu drogowego.

Obecna na rynku od około 25 lat MACCFA obecnie posiada 6 biur i agencji celnych w całej Etiopii, oferując klientom pełen zakres usług logistycznych. Poza stolicą, jest największym graczem na rynku obsługującym dwa korytarze drogowe: Addis Abeba - Dżibuti i Mekelle - Kombolcha - Addis Abeba. Dostarcza również rozwiązania intermodalne z wykorzystaniem w pełni zarezerwowanych usług block train z portu Dżibuti do Indode Freight Terminal w pobliżu Addis Abeby oraz usług drogowych przy dostawach do miejsc docelowych w całej Etiopii. MACCFA od wielu lat współpracuje też z firmą macierzystą CEVA Logistics - Grupą CMA CGM, światowym liderem w dziedzinie spedycji i logistyki.

Bruno Plantaz, dyrektor zarządzający CEVA Logistics Turcja, Indie, Bliski Wschód i Afryka, podsumowuje: „Strategiczny plan ekspansji na całym kontynencie nabiera tempa. Nowe joint venture znacząco wzmacniają naszą pozycję w Afryce Północnej i Wschodniej, pozwolą nam także wspierać społeczno-gospodarczy rozwój we wszystkich krajach".