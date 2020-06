Ekspansja zagraniczna w czasach pandemii: Na co uważać?

Tesco opuszcza Polskę. Netto zyskuje perspektywiczną platformę do dalszego rozwoju

Handlowy czwartek: Tesco przejęte przez Netto. Co się zmieni na rynku handlowym?

- W czasach epidemii COVID-19, ekspansja zagraniczna może być natomiast szansą na utrzymanie dotychczasowej pozycji firmy, a często wręcz na jej przetrwanie. Coraz częściej słyszymy bowiem o pojawiających się w związku z pandemia koronawirusa nowych możliwościach eksportowych dla firm z branży spożywczej, szczególnie z krajów azjatyckich. Dzieje się tak dlatego, że wiele firm albo bezpośrednio zetknęło się z sytuacją przerwanych łańcuchów dostaw, które uniemożliwiają im prowadzenie ich własnej działalności, albo zauważa takie ryzyko i podejmuje działania zmierzające do dywersyfikacji swoich dostawców, dzięki czemu polscy przedsiębiorcy zyskują często szansę wejścia ze swoimi produktami tam, gdzie wcześniej taka możliwość nie istniała - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Łukasz Targoszyński, adwokat w warszawskim biurze kancelarii Baker McKenzie.

Na co uważać, żeby ekspansja zagraniczna okazała się sukcesem, a nie porażką? - W obecnych czasach, pierwszym krokiem powinno być zweryfikowanie sytuacji finansowej zagranicznego kontrahenta albo oparcie współpracy na zasadzie przedpłat i zaliczek. Wszystko po to, aby ograniczyć ryzyko dostarczenia towaru, za który nikt następnie nie zapłaci. Dopiero po pozytywnej weryfikacji powinno nastąpić przejście do kolejnej fazy przygotowań - tłumaczy prawnik.

- Ekspansja najczęściej przybiera formę eksportu towarów - wtedy najważniejsze jest zaznajomienie się z lokalnymi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi transportu i wprowadzenia produktów na lokalny rynek, w szczególności z przepisami celnymi, podatkowymi czy konsumenckimi - dodaje.

- Bardziej skomplikowane formy ekspansji mogą polegać na przykład na przejęciu lokalnej spółki, co zapewni nam już na starcie nie tylko osobowość prawną, ale również historię działalności i marki oraz klientów. Innym sposobem może być samodzielne budowanie lokalnej obecności od początku (tzw. greenfield project), które nie wymaga tak dużej jednorazowej inwestycji, jaka jest wymagana w celu przejęcia istniejącej spółki, jednak często wymaga znacznie więcej czasu i cierpliwości - mówi Targoszyński.