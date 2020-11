Eksperci Banku Pekao S.A.: Sektor rolno-spożywczy jednym z najbardziej covidoodpornych

Portalspozywczy.pl: Jak polski sektor rolno-spożywczy radzi sobie w pandemii?

Paweł Kowalski oraz Krzysztof Mrówczyński, Bank Pekao S.A: Branża rolno-spożywcza należała do gałęzi polskiej gospodarki najbardziej odpornych na 1. falę pandemii COVID-19. Zadecydował o tym charakter produktów – jako dobra pierwszej potrzeby niezbędne do życia, produkty spożywcze są względnie odporne na wahania popytu nawet w okresach kryzysowych. O ich ograniczonej wrażliwości na zmiany popytowe mogą świadczyć choćby wyniki samego przemysłu spożywczego, które w okresie wiosennej eskalacji epidemii (2Q20) zanotowało tylko nieznaczny spadek produkcji (-2% r/r) wobec jej zniżki w całym polskim przetwórstwie przemysłowym aż o 17% r/r.

Odporność na kryzys potwierdzają również dane o eksporcie żywności – razem z napojami i wyrobami tytoniowymi zwyżkował on w 2Q20 o około 4% r/r, podczas gdy łączna polska sprzedaż zagraniczna wszystkich produktów i towarów spadła o 15% r/r. Korzystnie na tle gospodarki wyglądały również zagregowane wyniki finansowe firm spożywczych, napojowych oraz tytoniowych – w 1H20 odnotowały one wzrost zysku netto o 20% r/r, podczas gdy całe polskie przetwórstwo przemysłowe wykazało spadek zysku netto o 36% r/r. Można zakładać, że podobną, względnie wysoką odporność branża wykaże również podczas 2. fali pandemii.

Firmy spożywcze w pandemii – prośba o wskazówki i drogowskazy jak sobie radzić w pandemii?

Uniwersalną – tzn. nie odnoszącą się tylko do branży rolno-spożywczej – metodą działania podnoszącą odporność na skutki każdego kryzysu jest dążenie do osiągnięcia jak największej elastyczności. Pandemia zmieniła warunki prowadzenia biznesu na praktycznie każdym jego etapie. Większe szanse na przezwyciężenie jej skutków mają zatem te firmy, które najszybciej i najbardziej efektywnie są w stanie dostosowywać się do tych zmian. W kontekście branży rolno-spożywczej można wskazać kilka obszarów, w których takie dostosowania mogą mieć szczególnie silne znaczenie:

1. Dywersyfikacja źródeł dostaw (przejście z modelu pojedynczego dostawcy na silniej rozdrobnioną grupę dostarczającą mniejsze partie produktów), utrzymywanie możliwie krótkich łańcuchów i zapewnienie jak największej elastyczności w zakresie dopasowania skali zamówienia do zmieniającego się popytu; optymalnie – zwiększenie udziału własnych źródeł zaopatrzenia w surowiec poprzez integrację pionową przetwórstwa z hodowlą / uprawą;