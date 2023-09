Dane dot. budownictwa mieszkaniowego dają nadzieję na przełamanie słabnącego potencjału inwestycyjnego. Szczególnie istotne wydają się być statystyki deweloperskich mieszkań rozpoczętych – przekazali eksperci RynekPierwotny.pl w komentarzu do czwartkowych danych GUS.

Główny Urząd Statystyczny podał w czwartek, że produkcja budowlano-montażowa w sierpniu 2023 r. wzrosła o 3,5 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 7,4 proc. Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w sierpniu, wzrosła o 39,4 proc. rdr, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 11,1 proc.

Zdaniem ekspertów RynekPierwotny.pl, najnowsze dane GUS budownictwa mieszkaniowego dają nadzieję na przełamanie słabnącego potencjału inwestycyjnego. Szczególnie istotne - w ich opinii - wydają się być statystyki deweloperskich mieszkań rozpoczętych, które sygnalizują możliwość poprawy relacji popytowo-podażowych rynku pierwotnego w bliskiej perspektywie.

Jarosław Jędrzyński, ekspert RynekPierwotny.pl, zauważył, że we wszystkich trzech kategoriach GUS-owskich danych budownictwa mieszkaniowego, odnotowano odbicie w relacji do poprzedniego miesiąca. Pierwszorzędne znaczenie dla rozwoju koniunktury - wskazał - mają statystyki deweloperskich mieszkań rozpoczętych, które "od miesięcy pozostawiają wiele do życzenia".

"W ostatnim okresie wzmożonego popytu na mieszkania za sprawą programu kredytów preferencyjnych stanowią wręcz zagrożenie dla rynkowej stabilności popytowo-podażowej" - stwierdził specjalista.

Zwrócił uwagę, iż od początku roku rozpoczęto budowę 120 tys. lokali, co oznacza wynik o jedną piątą gorszy od uzyskanego w analogicznym okresie ub.r. Niemal identyczny regres w relacji rdr notują deweloperzy z wolumenem rozpoczętych w roku bieżącym lokali na poziomie 68 tys. - przekazał Jędrzyński - ale tym razem "uwagę zwraca liczba blisko 11 tys. rozpoczętych mieszkań deweloperskich w samym sierpniu". W jego ocenie, jest to wynik, który w obecnej sytuacji daje nadzieję na mobilizację deweloperów w obliczu "napierającego popytu".

W przypadku samych deweloperów - zdaniem ekspertów RynekPierwotny.pl - sierpniowy wynik na poziomie blisko 13 tys. pozwoleń wciąż należy do kategorii najsłabszych w ostatnich latach. Z kolei wolumen blisko 99 tys. decyzji uzyskanych od początku roku oznacza regres w stosunku do analogicznego okresu ub.r. o jedną trzecią. "Jednak słabsze wyniki tej kategorii danych w przypadku deweloperów tymczasem nie są większym problemem, ponieważ wciąż dysponują oni wystarczającym zapasem pozwoleń z poprzednich okresów" - zaznaczono.

Jak wynika z danych RynekPierwotny.pl, w sierpniu na siedmiu głównych rynkach krajowych deweloperzy znaleźli nabywców na blisko 7,9 tys. lokali, co "jest wynikiem korespondującym z najlepszymi czasami boomu". Wskazano jednak, że rekordowej kontraktacji odpowiadał wolumen nowych wprowadzeń na poziomie "zaledwie 2,7 tys.". "Czyli niemal dokładnie trzem sprzedanym lokalom deweloperskim aktualnie odpowiada jeden nowo wprowadzony do oferty" - zwrócono uwagę.

Poprawa aktywności inwestycyjnej deweloperów w sierpniu może mieć decydujące znaczenie dla eliminacji szeregu zagrożeń, jakie pojawiły się na rynku w ostatnim okresie wzmożonego popytu, stymulowanego programem "Bezpieczny Kredyt 2 proc." - oceniono.

"Przede wszystkim chodzi o ryzyko znacznego pogłębienia nierównowagi popytowo-podażowej, której główną konsekwencją, poza załamaniem płynności rynkowej, mógłby być dalszy, być może, drastyczny wzrost cen, grożący wykreowaniem bańki cenowej" - podsumowano.