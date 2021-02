Eksperci Hillebrand w gronie autorów prestiżowej encyklopedii o winie

Założona w 2003 roku elBullifoundation wywodzi się i nawiązuje do tradycji hiszpańskiej restauracji elBulli, zdobywcy 3 gwiazdek Michelin i kilkukrotnie uznanej za najlepszą restaurację na świecie. Jej działania ukierunkowane są na promocję innowacyjności i kreatywności sztuki kulinarnej. Fundacja prowadzi różnego rodzaju projekty edukacyjne i biznesowe. Jednym z nich jest Bullipedia, prestiżowa encyklopedia kulinarna dedykowana sztuce fine dining w branży restauracyjnej.

Trzeci tom Bullipedii, pt. „Wines. From the market to the menu” w całości poświęcony jest winom i tematyce winiarskiej. Został przygotowany przez zespół profesjonalistów pod kierunkiem Ferrana Centellesa, jednego z najsłynniejszych hiszpańskich sommelierów, związanego także z restauracją elBulli, pisarza i dziennikarza winiarskiego. W książce opisano m.in. drogę, jaką przebywa wino od winiarni do restauracyjnego menu, z omówieniem takich aspektów jak warunki eksportu, logistyki i transportu.

„Wino jest delikatnym produktem, bardzo wrażliwym na warunki transportu, zwłaszcza gdy nie są one odpowiednie" zauważa Ferrano Centelles. „Nagłe zmiany temperatury czy dłuższa ekspozycja na światło mogą negatywnie wpływać na jego jakość".

Eksperci Hillebrand o dostawach wina w „Wines. From the market to the menu”

Hillebrand jako ekspert w organizacji dostaw dla branży winiarskiej, został zaproszony do przygotowania rozdziału poświęconego różnym aspektom transportu i logistyki wina oraz przepisom podatkowym. Specjaliści Hillebrand podzielili się swoim doświadczeniem i wiedzą z zakresu m.in. warunków przewozu wina, wyboru odpowiedniego środka transportu oraz kwestii związanych z przekazaniem odpowiedzialności w transporcie. W 50-stronicowym rozdziale szczegółowo opisano też różne wyzwania związane z wysyłką wina, w tym m.in. zastosowaniem reguł Incoterms, wymaganej dokumentacji, odpraw celnych, zobowiązań podatkowych i akcyzowych oraz ich wpływu na koszty. Jako case study wykorzystano opis dostawy wina z kalifornijskiego regionu winiarskiego Napa Valley do Barcelony w Hiszpanii, która została zrealizowana przez Hillebrand.