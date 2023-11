Na krajowym rynku materiałów budowlanych korekta stała się faktem, to jednak jej intensywność wyraźnie maleje już na samym początku jej trwania - zauważyli w czwartkowym komentarzu eksperci portalu RynekPierwotny.pl.

fot.: Sirichai/Adobe Stock/PTWP

Powołując się na środowe dane Grupy PSB Handel eksperci portalu RynekPierwotny.pl zwracają uwagę, że po wrześniowym spadku liczonej rdr dynamiki cen materiałów budowlanych do wartości ujemnej rzędu 0,6 proc., w minionym miesiącu korekta cen była kontynuowana, jednak w wymiarze już tylko 0,3 proc. Średni spadek cen liczony miesiąc do miesiąca wyhamował, z 0,9 proc. we wrześniu do 0,1 proc. w październiku.

"Już tylko te wartości nie najlepiej wróżą trwałości tendencji spadkowej cen na omawianym rynku" - uważają eksperci portalu RynekPierwotny.pl.

Grupa PSB Handel poinformowała w środę, że w październiku 2023 r. w stosunku do października 2022 r. średnia dynamika cen materiałów budowlanych wyniosła -0,3 proc. i był to drugi miesiąc z rzędu, w którym odnotowano spadek cen po kilku latach. Porównując miesiąc październik do września 2023 r. ceny utrzymały się na podobnym poziomie. Analizując dane za okres styczeń-październik 2023 do roku 2022 ich dynamika wyniosła +5 proc. Według PSB wciąż zauważalny jest wzrost cen, lecz jest on znacznie wolniejszy.

"Na podstawie najnowszych danych można przyjąć ostrożne założenie, że zasadnicza przyczyna sytuacji na krajowym rynku materiałów budowlanych, jakim do tej pory był postępujący spadek popytu w stosunku do lat ubiegłych, powoli ulega odwróceniu" - uważają eksperci portalu RynekPierwotny.pl.

Ich zdaniem czynnikiem dość mocno ograniczającym prawdopodobieństwo dalszych istotnych statystycznie spadków cen materiałów budowlanych jest systematycznie rosnąca liczba budów nowych mieszkań oraz pozwoleń deweloperskich.