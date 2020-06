Eksperci KPMG o restrukturyzacji i upadłości firmy w czasie pandemii COVID-19

Zdaniem ekspertów KPMG sama restrukturyzacja nie jest prostym procesem, często dużym wyzwaniem jest już samo określenie, czy organizacja znajduje się w sytuacji, która w pełni uzasadnia restrukturyzację. Z drugiej strony jeżeli restrukturyzacja nie zostanie przeprowadzona firma może spodziewać się, że w najbliższym czasie nie będzie miała wystarczających środków finansowych na prowadzenie dalszej działalności i przestanie regulować swoje bieżące zobowiązania, co będzie skutkowało koniecznością przeprowadzenia postępowania upadłościowego. Każda restrukturyzacja powinna mieć swoje podstawy ekonomiczne. Aby przeprowadzić restrukturyzację firma musi szczegółowo przeanalizować swoją sytuację finansowo-operacyjną.

– Bezcelowe jest przeprowadzanie restrukturyzacji przedsiębiorstwa, jeżeli jego sytuacja makro i mikro ekonomiczna jest taka, że praktycznie dane przedsiębiorstwo utraciło sens istnienia, do którego zostało powołane, nie może generować przychodów lub też sytuacja okołobiznesowa jest taka, że w perspektywie średnio i długoterminowej nie ma szansy na to, aby dalej mogło właściwie funkcjonować. W związku z tym warto przy planowanych działaniach zwrócić uwagę na to, że jeżeli tego typu sytuacja trwa dłużej niż przewidywany przez nas okres, to praktycznie przedsiębiorstwo bez zewnętrznego wsparcia finansowego nie ma szans, aby się utrzymać – mówi Marek Król, radca prawny w kancelarii prawnej D.Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce.

Podstawą do określenia stanu niewypłacalności jest utrata płynności finansowej lub nadmierne zadłużenie. Stan niewypłacalności aktualizuje z kolei obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości firmy.

– Jednak nawet żeby upaść, firma potrzebuje pieniędzy. Samo postępowanie upadłościowe kosztuje, niezbędne jest poniesienie kosztów syndyka, jak również kosztów likwidacji przedsiębiorstwa. Tym samym, z podjęciem trudnej decyzji o upadłości nie należy zwlekać. Zarząd musi mieć świadomość zarówno odpowiedzialności, która na nim ciąży w przypadku spóźnionego wniosku upadłościowego, jak i ryzyka oddalenia przez sąd wniosku złożonego w sytuacji, gdy stan majątku spółki nie pozwala już na ogłoszenie jej upadłości – mówi Michał Komar, radca prawny w kancelarii prawnej D.Dobkowski sp.k. stowarzyszonej w KPMG w Polsce.

