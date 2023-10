Średnia dynamika cen materiałów budowlanych we wrześniu wyniosła -0,6 proc. rdr. – wynika z raportu RynekPierwotny.pl. Dodano, że inwestorzy giełdowi coraz lepiej postrzegają perspektywy sektora budowlanego, a indeks WIG-Budownictwo zyskał 20 proc. w okresie ostatnich dwóch tygodni.

Zgodnie z raportem portalu RynekPierwotny.pl, średnia dynamika cen materiałów budowlanych w relacji rok do roku osiągnęła we wrześniu ujemną wartość -0,6 proc. (na podstawie danych Grupy PSB). W odniesieniu do sierpnia spadek wyniósł 0,9 proc. Zdaniem ekspertów RynekPierwotny.pl, "na krajowym rynku materiałów budowlanych zagościła korekta".

"Licząc od szczytu materiałowej drożyzny z ubiegłorocznej kwietniowo-majowej górki średniej dynamiki cen na poziomie 34 proc., od kilkunastu miesięcy obserwujemy bardzo dynamiczny zjazd parametru wzrostu stawek, aż do osiągniętej w minionym miesiącu wartości ujemnej" - wskazano w raporcie.

Powołując się na odczyt dynamiki cen materiałów budowlanych Grupy PSB Handel, eksperci RynekPierwotny.pl zauważyli, iż najmocniej zwyżkującą pozycją na rynku jest cement-wapno, ze wzrostem na poziomie 21 proc. rdr. Podkreślili, iż kolejne dodatnie wskaźniki mają wartości jednocyfrowe, "w większości jednak tylko nieznacznie przekraczające poziom zerowy".

Analitycy zaznaczyli, że na rynku przybywa pozycji, które tanieją rok do roku. We wrześniu na dwadzieścia monitorowanych przez PSB Handel grup towarowych dwanaście notowało ujemne wyniki. "Wśród nich, tak jak przed miesiącem, wyróżniają się płyty OSB z drewnem oraz izolacje termiczne, tym razem z cenowym regresem rzędu odpowiednio 24 i 11 proc." - stwierdzili eksperci.

W ich ocenie od początku lata statystyki budownictwa mieszkaniowego, mające wpływ na koniunkturę rynku materiałów budowlanych, "powoli pną się w górę". Wskazali, że jest to głównie widoczne w danych o nowych inwestycjach deweloperskich, do których "być może wkrótce dołączą inwestorzy indywidualni".

"Uzasadnieniem tego typu kalkulacji niech będą liczby obrazujące popularność programu kredytów preferencyjnych BK 2 proc. (Bezpieczny Kredyt 2 proc. - PAP), które już dziś biją na głowę najbardziej optymistyczne prognozy. Do końca roku liczba wniosków o kredyty z rządową dopłatą prawdopodobnie przekroczy poziom 100 tys., co może w istotnym stopniu wpłynąć na poziom inwestycji mieszkaniowych już w najbliższych miesiącach" - stwierdzili eksperci.

Dodali, że zapoczątkowany cykl obniżek stóp procentowych uruchomił "proces stymulacji rynku mieszkaniowych kredytów komercyjnych".

Analitycy zwrócili uwagę, iż inwestorzy giełdowi "coraz lepiej postrzegają perspektywy rodzimej budowlanki". Indeks WIG-Budownictwo w okresie ostatnich dwóch tygodni zyskał 20 proc., a "wynik wyborów parlamentarnych tylko wzmocnił tendencję wzrostową spółek budowlanych notowanych na GPW".

"W tej sytuacji dość trudno jest oczekiwać długoterminowej tendencji spadkowej cenników materiałów budowlanych. W tych okolicznościach rynkowych, planujący budowę domu powinni trzymać rękę na pulsie, żeby nie przegapić najbardziej dogodnego momentu na ich zakup, który wydaje się być raczej bliżej niż dalej" - podsumowali eksperci.