Warto weryfikować pracodawców już na etapie aplikowania o wakacyjną pracę i uważać na ogłoszenia, w których oferowane są wysokie płace za minimalne zaangażowanie - wskazują eksperci rynku pracy. Radzą oni, jak nie dać się oszukać przy wybieraniu letnich ofert pracy.

Eksperci Personnel Service zwrócili uwagę, że letnie oferty będą się pojawiać w niemal każdej branży: rolnictwie, ogrodnictwie, turystyce, gastronomii, hotelarstwie, budownictwie czy magazynach. "Chcę uczulić młodych, by byli uważni i wczytywali się w oferty oraz umowy potencjalnych pracodawców" - zaznaczył założyciel Personnel Service Krzysztof Inglot.

Podkreślił, że wstępna analiza danych Głównego Inspektoratu Pracy (GIP) wykazała, że w 2022 r. Państwowa Inspekcja Pracy wydała ponad 210 tys. decyzji dotyczących BHP. "To o ponad 20 proc. więcej niż w 2021 r. Natomiast liczba decyzji nakazujących wypłatę świadczeń wzrosła o prawie 15 proc." - wyliczył. Przestrzegł, że wielu młodych Polaków musi uważać szukając pracy wakacyjnej. "Nadal nieuczciwych czy zaniedbujących BHP pracodawców nie brakuje" - stwierdził.

Według ekspertów warto weryfikować pracodawców już na etapie aplikowania. "W każdej dostępnej wyszukiwarce, można wpisać nazwę firmy, by sprawdzić, czy organizacja istnieje i jakie ma opinie" - wskazali. Zwrócili uwagę, że są portale, w których obecni i byli pracownicy dzielą się informacjami o pracodawcy. "Szukając ogłoszeń publikowanych w mediach społecznościowych można dodatkowo zapytać, czy ktoś miał doświadczenia pracy w danym miejscu. "Należy szczególnie przyjrzeć się ogłoszeniom, które mają podane wysokie płace za minimalne zaangażowanie" - radzą.

Po selekcji ofert przychodzi etap aplikowania do wybranych miejsc. Według ekspertów warto wybrać się do siedziby firmy na spotkanie, "bo wtedy jesteśmy w stanie wiele rzeczy dodatkowo ocenić, czego nie można powiedzieć o formie telefonicznej czy online". Dodają, że rozmowa kwalifikacyjna nie powinna być jednostronnym ostrzałem pytań. "Pracodawca ma prawo zweryfikować nasze doświadczenie i umiejętności, ale i my możemy przygotować wcześniej pytania i je zadać" - zaznaczają.

Zwracają też uwagę, że należy się dokładnie wczytać w umowę - czy pokrywa się z ustaleniami, które były poruszane na rozmowie kwalifikacyjnej. "Taki dokument powinien zawierać kwotę wynagrodzenia, wymiar czasu pracy i opis stanowiska. Jest to kluczowe w razie dochodzenia swoich praw" - zauważają. Ich zdaniem najczęściej w przypadku pracy wakacyjnej można się spodziewać umowy zlecenia, a rzadziej - umowy na czas określony.

Podkreślają, że na stronach Głównego Inspektoratu Pracy można znaleźć wykaz wszystkich szkodliwych czynników - np. na budowie będzie to hałas lub pyły przemysłowe. Pracując w kawiarni czy restauracji, latem warto pilnować zaś poziomu temperatury. "Zgodnie z zasadami BHP mamy prawo do nieodpłatnych zimnych napoi, kiedy na zewnątrz jest powyżej 25 st. C; niezależnie od tego czy praca jest wykonywana na dworze czy w biurze" - przypominają eksperci. Radzą, by w razie wątpliwości co do przestrzegania zasad BHP przez pracodawcę, zadzwonić do Państwowej Inspekcji Pracy.