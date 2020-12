Eksperci: nastroje firm słabe, jednak być może nie doceniają one swoich możliwości

Podstawą tego wniosku są obserwacje z wcześniejszych badań nastrojów, w których zdolność do przetrwania określonego okresu czasu deklarowały podobne liczby przedsiębiorców (np. odpowiedzi z listopada pokazują podobne liczby firm niezdolnych do przetrwania nawet miesiąca, podczas gdy między badaniami minął właśnie miesiąc).

Tworzenie przez uczelnianych ekspertów comiesięcznych raportów, obrazujących bieżącą sytuację w gospodarce woj. śląskiego, zainicjował w maju br. ówczesny rektor katowickiego Uniwersytetu Ekonomicznego, a obecnie wiceminister rozwoju, pracy i technologii, prof. Robert Tomanek - członek utworzonego w związku z pandemią koronawirusa Śląskiego Forum Ekspertów. Inicjatywę wsparł Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego.

W najnowszym reporcie, obrazującym sytuację regionalnej gospodarki w listopadzie, naukowcy zastrzegają, że omawiają głównie dane dotyczące października br. W większości dotyczą więc okresu przed zaostrzeniem ograniczeń wynikających z przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii.

W woj. śląskim sytuacja ekonomiczna w październiku była zbliżona do wrześniowej. Nie zmieniło się przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, niemal niezmienione pozostały liczba bezrobotnych oraz stopa bezrobocia (4,8 proc.), do urzędów wpłynęło nieznacznie więcej ofert pracy, niż we wrześniu, a na 1 ofertę pracy przypadało 8 bezrobotnych.

Choć październik był podobny do września br., październikowe dane są gorsze niż z analogicznego miesiąca 2019 r. "Wyraźnie ukazuje to kryzys i odzwierciedla październikowe oczekiwanie przedsiębiorców na to, co będzie dalej" - uznali naukowcy. Zastrzegli jednocześnie, że wskaźniki dla 2019 r. były nadzwyczaj dobre i warto porównywać stan gospodarki w dłuższym odniesieniu.

Na załamanie zarówno w produkcji i usługach, jak i w skali transferów do gospodarstw domowych, wskazują spadki wysokości wpływów z PIT i z CIT. Bez uwzględniania inflacji wpływy rok do roku za okres od stycznia do października z tytułu PIT zmalały o ponad 12 proc. względem 2019 r., a z tytułu CIT - o ponad 21 proc.

Produkcja sprzedana przemysłu, przedsiębiorstw budowlanych, produkcja budowalno-montażowa oraz sprzedaż do października br. z wolna rosły. Istotne ograniczenia dotknęły jednak część przedsiębiorstw w listopadzie, więc miarodajne dla oceny będą dane z kolejnych miesięcy.