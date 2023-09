Od początku roku deweloperzy sprzedali łącznie 36,6 tys. lokali - zaledwie 4 proc. mniej niż w całym 2022 r. – przekazał portal Otodom. Wskazano, że podaż od stycznia do sierpnia wyniosła 24,4 tys., tj. o 33 proc. mniej niż sprzedaż.

Jak poinformował portal Otodom, sprzedaż nowych mieszkań na 7 największych rynkach w Polsce (Warszawa, Kraków, Trójmiasto, Wrocław, Poznań, Katowice, Łódź.) wyniosła 5,7 tys. w sierpniu br. Dodano, iż liczba nowych rezerwacji nie odbiega istotnie poziomem od tych dokonywanych w minionych miesiącach. Od kiedy w styczniu wzrosła niemal dwukrotnie - wskazano - utrzymuje się na poziomie 2,4 tys. - 2,7 tys. miesięcznie.

"Od początku roku deweloperzy sprzedali łącznie 36,6 tys. lokali - zaledwie 4 proc. mniej niż w całym 2022 r." - zauważono.

Zaznaczono, że podaż od stycznia do sierpnia wyniosła 24,4 tys., tj. o 33 proc. mniej niż sprzedaż. "Po dwóch miesiącach wyraźnie lepszej podaży liczba mieszkań, których sprzedaż uruchomiono w sierpniu spadła do poziomu z wiosny i na siedmiu największych rynkach wyniosła zaledwie 2,8 tys." - stwierdzono.

W ocenie dyrektor badań rynku Otodom Analytics Katarzyny Kuniewicz, cytowanej w raporcie, program Bezpieczny kredyt 2 proc. aktywował odłożony w czasie popyt z poprzedniego roku i przyspieszył zakup tych nabywców, którzy jeszcze kilka lat temu "o takim zakupie pewnie by nie myśleli".

"Dziś w duchu +żal nie skorzystać+ składają wnioski o rządowe dofinansowanie zakupu 20-latkowie z minimalną historią zatrudnienia" - stwierdziła ekspertka.

Zgodnie z danymi Otodom, liczba wszystkich mieszkań dostępnych do zakupu jest najniższa od stycznia 2022 r. i wynosi obecnie w 7 największych miastach 37,8 tys. Jak oszacowano, gdyby utrzymało się obecne tempo sprzedaży, a deweloperzy nie wprowadzali nowych ofert, to w Warszawie w ciągu 4 miesięcy zniknęłyby z rynku wszystkie deweloperskie mieszkania. W Krakowie nastąpiłoby to po 5 miesiącach, a we Wrocławiu po 6 miesiącach - dodano.