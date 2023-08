Działki budowlane zyskują na popularności jako alternatywa dla mieszkań, zainteresowanie mieszkaniami jest wciąż trzykrotnie większe, jednak BK2 proc. wpłynął również na zainteresowanei działkami.

Jak podał w komunikacie serwis otodom.pl -"Budynki jednorodzinne to wciąż w Polsce ponad 90proc. wszystkich budynków, w których znajdują się mieszkania. Dane z ostatniego spisu powszechnego wskazują, że w 2021 r. było ich aż 6,3 mln. Jednak niewiele mówi się o tego typu nieruchomościach w kontekście kredytów z rządową dopłatą - a warto, bo dla tych, którzy chcą je budować, limit kredytu może być wyższy nawet o 200 tys. zł."

Jak poinformował serwis otodom, ustawodawca przewidział też furtkę dla tych, którzy w procesie budowy własnego domu poczynili już pierwsze kroki. Jest to możliwość "wniesienia" działki, na której nie rozpoczęto jeszcze procesu budowy, jako wkładu własnego niezbędnego do uzyskania subsydiowanego kredytu. Z uwagi na to, że w wielu przypadkach zakup takiej działki przekracza wartość 200 tys. zł (limit wkładu własnego przewidzianego w programie), przyjęto założenie, że pułap ten w przypadku domów jednorodzinnych nie ma zastosowania. Ważne, by łączna wartość wkładu (działki) i kredytu nie przekroczyła 1 mln zł.

Zgodnie z danymi GUS w 2022 r. na 238,6 tys. lokali mieszkalnych oddanych do użytkowania inwestorzy indywidualnie odpowiadali za wytworzenie 91,0 tys., co stanowi aż 38 proc.

"Może się wydawać, że budownictwo mieszkaniowe jest w Polsce domeną firm deweloperskich. Faktycznie, mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem stanowią większość tych, które powstają w naszym kraju. Jednak poza dużymi miastami budowa domu pozostaje jednym z głównych sposobów zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. W grupie inwestorów indywidualnych są zarówno użytkownicy budujący na własne potrzeby, jak i przedsiębiorcy realizujący projekty z myślą o późniejszej sprzedaży" - skomentowała Ewa Tęczak, ekspertka rynku nieruchomości Otodom.

Zdaniem ekspertów mFinanse skala zainteresowania kredytem subsydiowanym przez państwo na budowę domu jest znikoma, a wnioski złożone w związku z taką inwestycją nie przekraczają 3-5 proc. wszystkich, przy których pracowali specjaliści tej firmy. "Jednym z powodów, dla których w pierwszych miesiącach obowiązywania programu ich liczba jest tak niska może być konieczność zgromadzenia znacznie obszerniejszej dokumentacji - a to wydłuża czas potrzebny na przygotowanie takiego wniosku." - podał serwis otodom.pl "

W największych miastach, gdzie ceny działek są najwyższe, zainteresowanie BK2proc. na budowę domu może być jeszcze mniejsze, bo zakup gruntu i wybudowanie nieruchomości za 1 mln zł jest niezwykle trudne, czy wręcz niemożliwe" - skomentował Michał Miłkowski, ekspert mFinanse.

Zgodnie z danymi serwisu otodom.pl, średnie ceny działek za mkw w poszczególnych województwach, prezentują sie następująco: mazowieckie 420 zł/mkw, pomorskie 299zł/mkw, małopolskie 293 zł/mkw, zachodnio-pomorskie 276zł/mkw, wielkopolskie 269zł/mkw dolnośląskie 221zł/mkw, śląskie 205 zł/mkw, łódzkie 193zł/mkw, podlaskie 191zł/mkw, lubelskie 183zł/mkw, podkarpackie 157 zł/mkw, lubuskie 156zł/mkw, warmińsko-mazurskie 144zł/mkw, kujawsko-pomorskie 141zł/mkw, opolskie 141zł/mkw, świętokrzyskie 141zł/mkw.