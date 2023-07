Do 2028 r. wzrośnie zapotrzebowanie na specjalistów od energii odnawialnej i cyberbezpieczeństwa oraz inżynierów bioinformatyki - prognozują eksperci rynku pracy z firmy Personnel Service. Wśród zawodów przyszłości wymieniają też etyków ds. sztucznej inteligencji, a także ekonomistów kryptowalut.

Według ekspertów Personnel Service, którzy przygotowali zestawienie profesji przyszłości, do 2028 r. wzrośnie zapotrzebowanie na pięć zawodów, które zyskują na popularności. Chodzi m.in. o specjalistów od energii odnawialnej, na których rosnący popyt wynika z poszukiwania zrównoważonych źródeł energii.

"Postępuje też digitalizacja, co sprawia, że bezpieczeństwo danych staje się kluczowe. To powoduje zapotrzebowanie na specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa" - wskazano we wtorkowej informacji. Z kolei rozwój technologii związanych z danymi genetycznymi i biologicznymi będzie, zdaniem ekspertów rynku pracy wymagał specjalistów od ich analizy i interpretacji - "stąd na brak pracy nie będą narzekali inżynierowie bioinformatyki".

Z kolei większy udział nauki zdalnej, stworzy większe zapotrzebowanie na specjalistów ds. edukacji online. Eksperci przewidują ponadto, że będziemy potrzebowali również więcej specjalistów od zdrowia psychicznego, w tym psychologów i psychiatrów, by sprostać wyzwaniom związanym ze współczesnym stylem życia.

Rozwój sztucznej inteligencji spowoduje, że w najbliższych latach zwiększy się popyt na specjalistów od AI, którzy będą odpowiedzialni za jej projektowanie, wdrażanie i zarządzanie nią. Zdaniem ekspertów, rozwój technologii edycji genów otworzy natomiast nowe możliwości w medycynie i innych dziedzinach nauki, umożliwiając precyzyjne modyfikacje DNA.

Personnel Service przewiduje, że w perspektywie dekady bardziej upowszechnią się kryptowaluty i technologia blockchain. "To spowoduje, że niezbędni będą ekonomiści kryptowalut. Natomiast rozwój technologii produkcji żywności, takich jak mięso z hodowli komórkowej, stworzy zapotrzebowanie na technologów żywności" - wskazali. Nadal wyzwaniem pozostaną też zmiany klimatu - co zdaniem ekspertów - spowoduje wzrost zapotrzebowania na specjalistów w tej dziedzinie.

Według ekspertów rynku pracy "istniejące wcześniej zawody będą się uszczegóławiały". W perspektywie dekady pojawi się zapotrzebowanie na specjalistów od sztucznej inteligencji, a za 15 lat kwestie etyczne związane z AI staną się tak skomplikowane i ważne, że zwiększy się popyt na specjalistów od etyki sztucznej inteligencji. Poszukiwani będą też kuratorzy danych, ponieważ AI zasilana jest ogromną ilością danych. Kuratorzy danych cyfrowych m.in. dokonują selekcji, utrzymania i gromadzenia zasobów cyfrowych.

W obszarze klimatu kluczowe będzie natomiast zrozumienie i zarządzanie skutkami zmian klimatycznych, stąd powstanie zapotrzebowanie na specjalistów ds. adaptacji klimatycznej - stwierdzono.

Według Personnel Service po specjalistach ds. edycji genów, przyjdzie czas inżynierów biomedycznych. Będą oni odpowiedzialni za projektowanie i wdrażanie terapii genowych, które mają potencjał, aby rewolucjonizować leczenie wielu chorób genetycznych. Z kolei, gdy eksploracja kosmiczna stanie się bardziej zaawansowana, inżynierowie terraformacji będą odgrywać kluczową rolę w opracowywaniu i adaptacji zaawansowanych technologii, zapewniających załogom kosmicznym odpowiednią ochronę oraz umożliwiających przystosowanie się do ekstremalnych warunków panujących w przestrzeni kosmicznej.

"Te modyfikacje mogą obejmować zaawansowane kombinezony kosmiczne, biologiczne ulepszenia dla astronautów, a także zoptymalizowane interfejsy umożliwiające efektywną komunikację i interakcję z zaawansowanymi systemami pokładowymi statków kosmicznych" - prognozują eksperci. Ich zdaniem, dzięki pracy specjalistów od modyfikacji, eksploracja kosmiczna będzie bardziej bezpieczna, efektywna i otworzy nowe perspektywy dla przyszłych misji w kosmos.