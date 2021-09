Ekspert: Bez rynku UE nie ma polskiego eksportu rolno-spożywczego

- W dobie dyskusji o naszej obecności w UE widzimy, że bez niej po prostu tego biznesu nie ma. (...) Często narzekamy na rynek UE, ale Unia wciąż powinna być priorytetem i powinniśmy jej bronić jak reduty - mówił na EEC 2021 Michał Siwek, dyrektor Departamentu Międzynarodowy Hub Food and Agri Banku BNP Paribas.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 28-09-2021, 18:57

Michał Siwek, dyrektor Departamentu Międzynarodowy Hub Food and Agri Banku BNP Paribas wskazywał, że rynek UE jest kluczowy dla polskiego eksportu żywności. fot. PTWP

O eksporcie polskiej żywności na EEC 2021

Michał Siwek, dyrektor Departamentu Międzynarodowy Hub Food and Agri, Bank BNP Paribas wskazał, że mimo pandemii ostatnie miesiące były dobre dla większości podsektorów branży spożywczej.

- Nabiał, słodycze, napoje czy pasze rosły. W I półroczu 2021 r. mamy wzrosty przychodów rzędu 6-12 proc. rok do roku. Martwi przetwórstwo mięsa, gdzie przychody zanotowały spadek o 1 proc. Rentowność sektora mierzona marżą EBITDA wzrosła z 7 proc. do 8,1 proc. Cieszy, że wzrosła na mięsie, ale już nie na drobiowym. Spadła w mleczarstwie, za co odpowiadają wysokie ceny surowca - dodał.

Eksport polskiej żywności do UE wciąż rośnie

Michał Siwek odniósł dane na temat eksportu spożywczego do UE do obecnych w debacie publicznej tez, jakoby Polska trafiła na obecności w Unii.

- Mamy eksport na poziomie 34 mld euro, w tym roku pewnie dołożymy do tego kolejne 2 mld. Nadwyżka to już prawie 12 mld euro. Dynamika eksportu do UE to ok. 9 proc. w relacji 2020-2021. Najszybciej rośnie eksport pasz, przetworów mięsnych i rybnych. W eksporcie poza UE ona de facto stoi i wynosi 1-2 proc. Z naszych danych wynika, że w latach 2016-2020 polski eksport spożywczy do UE wzrósł o 43 proc. To najlepszy wynik w całej Unii, kolejne Hiszpania i Włochy zanotowały wzrost o ok. 25 proc. Z kolei kraje z naszego regionu jak Rumunia i Węgry ok. 20 proc. To pokazuje, że radzimy sobie lepiej niż większość krajów UE - dodał.

Siwek wskazał, że gdyby polscy eksporterzy sprzedawali podobne kategorie produktów, ale po cenach, jakich sprzedają Francuzi, wartość naszego eksportu rolno-spożywczego byłaby większa o ok. 30 proc.

- Taka jest luka jeśli chodzi o rentowność. Wciąż mamy więc przestrzeń do budowania naszych marek. Systemowo nasz sektor sprzedaje cały czas taniej niż nasza grupa rówieśnicza w obszarze centralnej Europy - podsumował.

Eksport żywności poza UE rośnie powoli

Michał Siwek ocenił, że większość szans, które powstały dla polskich firm spożywczych w wyniku pandemicznego zamieszania dotyczyła rynków bliskich, tj. Europy.

- Kiedy rozmawialiśmy z firmami wielu polskich producent było zaskoczonych, że pojawiają się okazje, bo wszyscy wieszczyli katastrofę. Eksport poza Unię wzrósł o 1,8 proc. wzrósł w I półroczu. Pytanie, czy to dużo. Pamiętajmy, że łańcuchy logistycznie nie zostały zerwane, bo nie brakowało nam żywności, ale były mocno napięte, co powodowało przesunięcia między kanałami i kategoriami - dodał.

Ekspert zwrócił uwagę, że dynamika eksportu spożywczego poza Unię wynosi 1-2 proc. podczas gdy na rynki UE wynosi 9 proc.

Bronić Unii jak reduty



- W I półroczu 2021 wykorzystaliśmy szanse, ale te, które producenci wypracowali sobie przez ostatnie 30 lat. Wróciliśmy do Europy, bo tu mamy naszego naturalnego klienta. W czasach dyskusji o naszej obecności w UE widzimy, że bez niej po prostu tego biznesu nie ma. (...) Belgowie wysyłają 79 proc. swojej czekolady do krajów UE. 80 proc. holenderskiego eksportu trafia do Niemiec. Widzimy więc, że z produktem wysokomarżowym nie ma sensu jechać poza Unię skoro jesteśmy w stanie sprzedać go w UE za dobrą cenę. Często narzekamy na rynek UE, ale Unia wciąż powinna być priorytetem i powinniśmy jej bronić jak reduty - podsumował.