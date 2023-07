Dane GUS zapewne nie poprawiły w istotnym stopniu pesymistycznego obrazu inwestycyjnego na pierwotnym rynku mieszkaniowym, ale na pewno wniosły nieco nadziei na poprawę sytuacji w kolejnych miesiącach – ocenił ekspert portalu RynekPierwotny.pl Jarosław Jędrzyński.

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w czerwcu wyniosła 16 tys. 140, co oznacza spadek o 32,8 proc. rdr, a mdm o 1,4 proc. - podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny. Liczba mieszkań oddanych do użytku wyniosła 18 tys. 156 (wzrost o 2,1 proc. rdr i 2,7 proc. mdm)., a liczba mieszkań na realizację których wydano pozwolenia wyniosła 20 tys. 868 (spadek o 40,2 proc. rdr i wzrost o 12,4 proc. mdm). W okresie styczeń-czerwiec 2023 r. rozpoczęto budowę 85 tys. 598 mieszkań (spadek o 28,5 proc. rdr), oddano do użytkowania 111 tys. 873 (wzrost o 2,5 proc. rdr) i wydano 111 tys. 874 pozwoleń na realizację mieszkań (spadek o 34,7 proc. rdr).

Jak wskazał ekspert portalu RynekPierwotny.pl Jarosław Jędrzyński, z trzech kategorii GUS-owskich danych budownictwa mieszkaniowego w czerwcu "ponownie najsłabiej zaprezentowały się statystyki nowych inwestycji". Zauważył, że dzieje się tak pomimo "znaczącej poprawy sytuacji popytowej pierwotnego rynku mieszkaniowego", a także coraz lepszych perspektyw sprzedażowych, wynikających np. z uruchomionego od początku lipca programu Bezpieczny Kredyt 2 proc.

Zdaniem eksperta, najnowsze dane GUS "zapewne nie poprawiły w istotnym stopniu pesymistycznej wymowy inwestycyjnego obrazu mieszkaniowego rynku pierwotnego w ostatnich miesiącach, choć na pewno wniosły nieco nadziei na poprawę sytuacji w kolejnych miesiącach". Stwierdził, iż "najbardziej pożądane jest odbicie w przypadku nowych inwestycji deweloperskich, które wciąż pozostają w zdecydowanej defensywie, grożąc pogłębiającą się nierównowagą popytowo-podażową w okresie coraz bardziej odczuwalnego ożywienia koniunktury sprzedażowej".

Zgodnie z oceną ekspertów portalu RynekPierwotny.pl odnośnie rozpoczętych budów, rynek wciąż nie wykazuje większej mobilizacji do "wyjścia ze stanu inwestycyjnej niemocy".

"Sami deweloperzy z miesięcznym rezultatem niespełna 9 tys. rozpoczętych lokali rok do roku zniżkują z nowymi budowami już o 43 proc., co nie najlepiej koresponduje z bieżącym przyśpieszeniem wolumenu kontraktacji. Przyznać jednak trzeba, że obecne wyniki odnoszą się do stosunkowo wysokiej bazy sprzed roku" - stwierdził Jędrzyński.

Zauważył, że od początku roku we wszystkich rodzajach budownictwa rozpoczęto budowę niespełna 86 tys. mieszkań, co oznacza spadek o ponad 28 proc. w stosunku do analogicznego okresu ub.r. "Z kolei sami deweloperzy z półrocznym rezultatem rzędu 48 tys. nowych budów notują spadek rdr o dokładnie jedną trzecią" - wskazał. Tym samym - w jego ocenie - rynek w dalszym ciągu nie może zdobyć się na bardziej zdecydowane odbicie od dna, co "nie najlepiej rokuje podaży nowych mieszkań w kolejnych miesiącach".

Powołując się na dane GUS ekspert zauważył, że nowe pozwolenia na budowę lub zgłoszenia z projektem budowlanym w czerwcu zanotowały "zdecydowanie mocniejsze odbicie". Wskazał, iż wynik na poziomie 21 tys. decyzji administracyjnych jest o ponad 40 proc. słabszy rdr, ale o ponad 12 proc. lepszy mdm. "Z kolei półroczny rezultat na poziomie niespełna 112 tys., jest o 35 proc. gorszy od osiągniętego w analogicznym okresie 2022 r." - dodał.

Jędrzyński wskazał, iż w przypadku deweloperów wynik z czerwca na poziomie blisko 13,5 tys. pozwoleń, jak i od początku roku 74 tys. to "rezultaty relatywnie słabe". Zwrócił jednak uwagę na wyjątkowo wysoką bazę. Miesięczny spadek rok do roku o blisko połowę - w jego opinii - to również skutek rekordowego wyniku deweloperskich pozwoleń sprzed roku, kiedy padł wieloletni rekord tych statystyk na poziomie prawie 26 tys. decyzji.

Odnosząc się do statystyk lokali oddanych do użytkowania, ekspert zauważył, iż wynik z czerwca na poziomie 18,2 tys. był o 2-3 proc. lepszy zarówno w relacji mdm jak i rdr. "Podobną poprawę zaliczył też rezultat półroczny w wymiarze 112 tys. oddanych lokali" - przekazał.

"W tej kategorii danych zdecydowany prym wiodą deweloperzy z wynikiem miesięcznym 13,3 tys. oddanych lokali. To o jedną piątą więcej rdr i 35 proc. lepiej niż w tegorocznym maju. Z kolei w pierwszym półroczu oddanych zostało ponad 64 tys. lokali deweloperskich, co oznacza progres w stosunku do analogicznego okresu ub. roku o 2,5 proc. Widać więc wyraźnie, że deweloperzy obecnie skupiają się na inwestycjach bliskich ukończeniu, w dalszym ciągu ograniczając rozpoczynanie nowych" - ocenił Jędrzyński.