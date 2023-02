Dieta niskobiałkowa jest niebezpieczna, szczególnie dla dzieci i kobiet w okresie menopauzy - powiedziała PAP dietetyk Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie Paulina Gryz.

Ekspertka odniosła się do propozycji złożonej przez zrzeszającą światowe metropolie grupę C40 Cities i związaną z amerykańskim miliarderem George'm Sorosem fundację Open Society, które - w ramach pilotażowego programu European Global Green New Deal mającego przeciwdziałać zmianom klimatu - chcą, aby ludzie ograniczyli konsumpcję m.in. mięsa i nabiału.

"Wycofanie z diety nabiału i mięsa zaburzy gospodarkę wapniowo-fosforową, co będzie miało fatalny wpływ na kości - grozi im odwapnienie, gdyż po zaburzeniu homeostazy jonowej organizm będzie pobierał wapń z własnych kości, aby uzupełnić jego niedobór" - wskazała Paulina Gryz.

Jak dodała, istnieją możliwości dostarczenia organizmowi wapnia w innych produktach - np. orzechach, wszelkiego rodzaju pestkach, suszonych roślinach strączkowych czy suszonej bazylii (jedna łyżeczka zioła zawiera tyle tego pierwiastka, co porcja jogurtu), ale jest to skomplikowane i wymaga dużej wiedzy - choć możliwe.

"Już teraz dieta Polaków nie jest dietą normobiałkową, gdyby nieumiejętnie usunąć z niej nabiał, stałaby się niskowapniowa, co jest niebezpieczne - szczególnie dla dzieci i kobiet w okresie menopauzy" - podkreśliła Paulina Gryz.

Jak wyjaśniła, w przypadku kobiet spowodowałaby jeszcze większe ryzyko wystąpienia osteoporozy, natomiast w przypadku dzieci od trzeciego roku życia (zakładając, że młodsze piją mleko matki bądź mleko modyfikowane) - spowolnienie wzrostu lub niskorosłość, a także osteoporozę dziecięcą bądź młodzieżową.

"Przy czym suplementowanie wapnia jest trudne, przyjmowany w postaci preparatów nie wbudowuje się dobrze w kości, tylko osadza się w m.in. naczyniach krwionośnych powodując ich sztywnienie, co jest zagrożeniem dla układu sercowo-naczyniowego" - przestrzegła dietetyk.

Dorosły człowiek potrzebuje dziennie 1200 miligramów wapnia dziennie, dziecko - 800 miligramów.

Zrzeszająca światowe metropolie grupa C40 Cities i fundacja Open Society w ramach pilotażowego programu European Global Green New Deal mającego przeciwdziałać zmianom klimatu chcą, aby ludzie ograniczyli konsumpcję. W związku z tym na jedną osobę miałoby przysługiwać do 16 kg mięsa rocznie, do 90 kg. nabiału, osiem sztuk nowych ubrań, ponadto jeden lot samolotem tam i z powrotem raz na dwa lata i do 190 samochodów na tysiąc mieszkańców. Docelowo nabiał i mięso mają być w ogóle wycofane z ludzkiej diety. W inicjatywie weźmie udział m.in. Warszawa.

Autorka: Mira Suchodolska

mir/agz