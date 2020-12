Ekspert: Ewentualny zakaz przemieszczania się musi wynikać z sytuacji epidemiologicznej

Pracodawcy RP: Zamykanie stoisk w galeriach handlowych to dyskryminacja

Minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił w czwartek, że od 28 grudnia do 17 stycznia zostanie wprowadzona kwarantanna narodowa, podczas której zamknięte będą galerie handlowe, hotele, także na ruch służbowy, jak również stoki narciarskie. W noc sylwestrową będzie obowiązywał zakaz przemieszczania się.

W piątkowym wywiadzie dla wp.pl premier Mateusz Morawiecki nie wykluczył wprowadzenia kolejnych obostrzeń, oprócz tych, które zaczną obowiązywać 28 grudnia. "Rozważamy wprowadzenie dalej idących restrykcji, również dotyczących przemieszania się. Ale one wiążą się z koniecznością wdrożenia nowej legislacji" - powiedział.

Były główny inspektor sanitarny dr n. med. Andrzej Trybusz ocenił w rozmowie z PAP, że obecnie nie ma potrzeby dodatkowych obostrzeń ponad te, które wejdą w życie 28 grudnia. "To musiałoby wynikać z analizy bieżącej sytuacji epidemiologicznej lub prognoz jej rozwoju na podstawie modeli matematycznych" - zaznaczył.

Ocenił, że obecna sytuacja epidemiologiczna jest "w miarę ustabilizowana". "Nastąpił spadek zachorowań. Mniejsza jest liczba zajętych łóżek szpitalnych i respiratorów, niż np. na przełomie listopada i grudnia. Wówczas zajętych było 21-22 tys. łóżek, w tej chwili poniżej 19 tys. Ale ten stan utrzymuje się już od kilku dni. Tzn. już dalszego istotnego spadku nie ma, więc te trendy zahamowały" - przyznał były szef GIS.

Zaznaczył, że należy rozróżnić specyfikę kontaktów w trakcie spotkań świątecznych i noworocznych. "Ograniczenia sylwestrowe ze względów epidemiologicznych wydają się ze wszech miar wskazane" - podkreślił.

"Obserwując dzisiaj gorączkę zakupów, zatłoczone galerie handlowe, widzimy, że liczba kontaktów między ludźmi rośnie. A to jest jedna z przesłanek zwiększonej liczby zakażeń" - powiedział. Ocenił, że obecnie Polacy stosują się jeszcze do noszenia maseczek, ale zapominają o dystansie społecznym.

Trybusz przypomniał, że w Polsce druga fala masowych zachorowań zaczęła się, gdy liczba nowych przypadków COVID-19 oscylowała wokół 1,2-1,3 tys. nowych zakażeń dziennie. "Dzisiaj trzecia fala jest realna, bo wystarczy popatrzeć na otaczające nas kraje. Tam przyrost zachorowań jest ewidentny, więc dlaczego u nas miałoby być inaczej? Z tym, że my do trzeciej fali startujemy z poziomu dziesięć razy większego niż do drugiej fali" - podkreślił.