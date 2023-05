Jeśli chodzi o rynek pierwotny, musimy zapomnieć, że ceny mieszkań będą spadać. Zwłaszcza w dużych aglomeracjach ceny nieruchomości będą rosły - powiedziała w rozmowie z PAP.PL prof. dr hab. Anna Szelągowska z Katedry Miasta Innowacyjnego Szkoły Głównej Handlowej.

Anna Szelągowska z Katedry Miasta Innowacyjnego Szkoły Głównej Handlowej zapytana w poniedziałek przez PAP.PL, jak będą kształtować się ceny nieruchomości w najbliższym czasie odpowiedziała, że nie spodziewa się spadku cen, zwłaszcza na rynku pierwotnym. "Musimy zapomnieć, że ceny mieszkań będą spadać. Zwłaszcza w dużych aglomeracjach ceny nieruchomości będą rosły" - oceniła.

"Możemy ewentualnie spekulować, że na rynku wtórnym nieruchomości w mniejszych miejscowościach będzie być może miejsce na obniżkę cen mieszkań, ale to musiałoby być powiązane z pogarszającą się sytuacją, ze spowolnieniem wzrostu gospodarczego oraz pilną potrzebą sprzedaży przez właścicieli, którzy chcieliby wprowadzić na rynek nieruchomość, a której nie mogliby upłynnić w krótkim czasie" - dodała.

Prezes Zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich Grzegorz Kiełpsz także nie przewiduje, że ceny nieruchomości spadną. "Nie spodziewam się spadku cen mieszkań z tego względu, że inflacja się utrzymuje i będzie utrzymywać jeszcze przez wiele kwartałów" - ocenił. Jego zdaniem poza inflacją istotnym czynnikiem wpływającym na sytuację na rynku nieruchomości jest brak równowagi między podażą a popytem. "Okres wyprzedaży oferty to w Warszawie 1,5 kwartału, w innych dużych miastach 2 kwartały, a uważa się ze równowaga to 4 kwartały" - podkreślił.

"Od 2006 roku do 2022 roku ceny mieszkań wzrosły dwukrotnie, więc trend jest wyraźny" - dodał. Zwrócił także uwagę na kwestię cen gruntów. "W tej chwili największe impulsy do wzrostu cen mieszkań to są koszty gruntu i koszty wykonawstwa, co rozumie się przez ceny materiałów budowalnych i ceny robocizny, bo gdy wzrasta wynagrodzenie w sektorze, to również oznacza to wyższe ceny oferowane dla inwestorów" - wskazał.