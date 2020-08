Ekspert: noszenie maseczek jest bezwzględnie konieczne

"Pamiętajmy, że koronawirus zaraża na masową skalę. Codziennie przybywa 200 tys. nowych zakażeń na świecie, co pokazuje, jakie to jest niebezpieczeństwo - powiedział prof. Samoliński.

Zdaniem profesora niezwłocznie powinny zostać opracowane instrukcje dotyczące środków ochrony osobistej, do których należą maseczki.

"W zależności od typu maseczki, która nosimy, mamy zapewnioną lepszą lub gorszą, krótszą lub dłuższą ochronę przed zakażeniem koronawirusem" - powiedział.

Profesor powołuje się na opublikowane w czasopiśmie medycznym "Lancet" dane dotyczące skuteczności maseczek dostępnych na rynku. Jak wynika z przeprowadzonych badań, największą skuteczność mają maseczki typu FP2 i FP3 z wymiennymi wkładami, które przepuszczają tylko 3 proc. aerozolu, czyli tego, co wydychamy: pary wodnej, cząsteczek wydzielin z dróg oddechowych i wirusów. Takie maseczki powinny nosić osoby szczególnie narażone na powikłania COVID-19 - starsze, z nadciśnieniem, nowotworami czy cukrzycą - radzą eksperci. Mniejszą skuteczność, ok. 60 proc. mają maseczki chirurgiczne, które chronią w bezpośrednim kontakcie z aerozolem wirusowym czy bakteryjnym. Najmniejszą ochronę przed wirusami dają natomiast maseczki wykonane z bawełny. Najlepiej, żeby zawierały dwie warstwy dobrej jakości bawełny. Te, wykonane często samodzielnie, bez atestów, nie są skuteczne. Żadną ochroną dróg oddechowych nie są natomiast maski plexi, ponieważ nie posiadają filtra wydychanego i wdychanego powietrza. Zdaniem ekspertów, można je porównać raczej do okularów. Tak więc osoby narażone na kontakt z klientami np. w sklepie czy restauracji absolutnie nie powinny nosić tego typu zabezpieczeń.

Ze względu na to, że maseczki nie dają stuprocentowej ochrony przed zarażeniem koronawirusem, ważne jest kompleksowe działanie. Nie powinniśmy rezygnować z częstego mycia i dezynfekowania rąk. Trzeba pamiętać również o zachowaniu dystansu społecznego. "Im dalej będziemy od osoby, która jest potencjalnie zakażona, tym mniej dociera do nas wydychanego przez nią powietrza, a w nim wirusa. 2-metrowa odległość to redukcja zagrożenia do 20 proc., czyli daje 80 proc. ochrony" - powiedział prof. Samoliński.