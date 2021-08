Ekspert o Nutri-Score: Wartość odżywcza to nie wszystko

- Nie sądzę, by celem twórców systemu Nutri Score było wprowadzanie w błąd konsumentów. Natomiast wartość odżywcza powinna być jedną ze wskazówek dla konsumenta, lecz nie jedyną - mówi nam Mateusz Kowalewski, prezes firmy Hortimex.

Mateusz Kowalewski, prezes firmy Hortimex wskazuje, że może nie udać się wypracować systemu, który pogodzi kwestię odżywiania, składu i jakości. fot. PTWP

System Nutri-Score ocenia wartość odżywczą produktów w 5-stopniowej skali.

Wartość odżywcza powinna być jedną ze wskazówek dla konsumenta, lecz nie jedyną - mówi nam Mateusz Kowalewski.

Wypracowanie systemu, który pogodzi kwestię odżywiania, składu i jakości może być trudne, ponieważ są to pojęcia względne - wskazuje ekspert.

Nutri-Score - na czym polega ten system?

System Nutri-Score został opracowany w 2005 roku przez zespół badawczy z brytyjskiego Oxford University i zatwierdzony w 2007 r. przez Brytyjską Agencję ds. Standardów Żywności. Funkcjonuje już na produktach spożywczych m.in. we Francji, Belgii, Hiszpanii, Niemczech, Holandii, Luksemburgu i Szwajcarii. Oznaczenia Nutri-Score można już zobaczyć w Polsce na opakowaniach produktów marek własnych sieci Auchan i Carrefour.

Nutri-Score składa się z 5 liter i odpowiadających im kolorów. Produkty oznaczone literami A i B warto spożywać częściej lub w większej ilości, produkty oznaczone literą C powinno się spożywać w sposób umiarkowany, z kolei produkty z literami D i E należy spożywać rzadziej lub mniejszej ilości.

Nutri-Score pod ostrzałem producentów soków

Jak mówiła nam dr inż. Katarzyna Świąder z Wydziału Żywienia Człowieka SGGW, system Nutri-Score może zmobilizować producentów do reformulacji niektórych ze swoich produktów, aby poprawić ich profil żywieniowy i tym samym podnieść ich oceny w systemie. Nutri-Score może zmobilizować producentów do poprawy składu produktów

Część branży spożywczej ma jednak negatywną opinię na temat Nutri-Score. Padają oskarżenia m.in. o to, że system wspiera produkty wysoko przetworzone. Mówił o tym w wywiadzie dla naszego serwisu Julian Pawlak, prezes Krajowej Unii Producentów Soków: Nutri-Score - cola light z lepszą oceną niż mętny sok jabłkowy.

Nutri-Score - w poszukiwaniu idealnego systemu

Mateusz Kowalewski, prezes firmy Hortimex mówi nam, że problem informowania konsumentów o wartości odżywczej jest złożony.

- Występują tu bowiem przynajmniej trzy istotne parametry: zawartość określonych substancji odżywczych, skład produktu oraz jego jakość. Jak dotąd nie wynaleziono systemu, który poradziłby sobie z pogodzeniem tych parametrów - dodaje.

Kowalewski uważa, że Nutri-Score jest jednym z kroków na drodze do celu, jakim jest wyższa świadomość konsumentów.

- Nie jest to krok idealny, bo rzeczywiście istnieje duże prawdopodobieństwo, że mętny sok jabłkowy jest „zdrowszy” niż napój gazowany, nawet pozbawiony cukru. Podobnie z oliwą z oliwek, która przez osoby zajmujące się odżywianiem polecana jest jako składnik tzw. „diety śródziemnomorskiej”, bo zawiera odporne na utlenianie jednonienasycone kwasy tłuszczowe, ale w systemie Nutri-Score uzyska ocenę E. Czy to oznacza, że system jest zły? Nie. On po prostu mówi o wartości odżywczej - dodaje.

Nutri-Score może pomóc, ale...

Nasz rozmówca wskazuje, że wartość odżywcza powinna być jedną ze wskazówek dla konsumenta, lecz nie jedyną.

- Nie sądzę, by celem twórców systemu Nutri-Score było wprowadzanie w błąd konsumentów. Nie sądzę też, by - gdyby system stał się obowiązkowy – konsumenci zaczęli ślepo go stosować. Wszak, pomimo wszystko widzimy rosnącą świadomość zdrowotną konsumentów. Nutri-Score może pomóc, ale powinien być „obudowany” odpowiednią i łatwo dostępną informacją - dodaje.

Kowalewski jest zdania, że głównym problemem jest chęć „oceniania” produktu (lepszy – gorszy) w oderwaniu od kontekstu, tj. stylu odżywiania każdego z nas.

- W zależności od stanu naszego zdrowia, nawyków żywieniowych, stylu życia, itp. różne produkty będą dla nas lepsze lub gorsze. Nie da się jednoznacznie powiedzieć, że dany produkt jest „zły” lub „dobry”, bo to zależy od wielu czynników. Obawiam się, że może nie udać się wypracować systemu, który pogodzi kwestię odżywiania, składu i jakości, bo są to pojęcia względne, zależne od szerszego kontekstu - podsumowuje.