Ekspert: obostrzenia w 19 powiatach są absolutnie słuszne

"Nie mamy jeszcze szczepionki, ani skutecznego leku na COVID-19, pozostaje nam, więc stosowanie środków zaradczych. Są to: zachowywanie dystansu społecznego, noszenie maseczek i dezynfekcja rąk. Na lockdown trudno będzie sobie już pozwolić, bo jest to rozwiązanie kosztowne" - powiedział prof. Antczak.

Od soboty ministerstwo zdrowia wprowadziło dodatkowe rygory w 19 powiatach. Projekt rozporządzenia w tej sprawie zakłada wyodrębnienie dwóch stref: czerwonej i żółtej, w zależności od liczby nowych zachorowań na 10 tys. mieszkańców.

W strefie czerwonej obowiązywać będzie m.in. zakaz organizacji targów i kongresów, działania kin, siłowni i sanatoriów, a także zakaz działalności siłowni i klubów fitness, funkcjonowania parków rozrywki i wesołych miasteczek. Liczba osób biorących udział w zgromadzeniach i np. w imprezach rodzinnych nie będzie mogła przekroczyć 50 osób.

W strefie żółtej będzie obowiązywał m.in. limit jednej osoby na 4 m kw. w przypadku imprez takich, jak: targi, wystawy, kongresy czy konferencje. Także w siłowniach i w klubach fitness będzie obowiązywał limit osób - jedna na 4 m kw. Liczba osób biorących udział w zgromadzeniach, a także w spotkaniach innego rodzaju, w tym w imprezach rodzinnych, nie będzie mogła przekroczyć 100 osób.

"Sytuacja jest bardzo różna w różnych regionach Polski i stąd te ograniczenia" - powiedział prof. Antczak. Jego zdaniem, "zbyt wcześnie w Polsce pozwolono zdjąć maski i nie dochowano dostatecznej staranności, jeśli chodzi o dystansowanie społeczne".

"Spowodowało to myślenie, że choroba nie jest straszna i nas nie dotyczy, bo nikt w naszym otoczeniu nie umarł. Takie myślenie jest błędne, musimy pamiętać, że zachorować może każdy z nas" - powiedział prof. Antczak.

Profesor przypomina, że wprawdzie największe ryzyko zgonu dotyczy osób 59 plus, to jednak także u osób młodszych choroba może mieć różny przebieg. Zwraca również uwagę, że osoby młode mogą zarazić innych. "Nie jesteśmy izolowanymi wyspami. Warto uzmysłowić sobie, że zakażony młody człowiek, który nawet o tym nie wie, może zarazić swoją babcię, dziadka czy rodziców i doprowadzić do ich zgonu" - powiedział prof. Antczak.