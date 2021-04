Ekspert: otyłość można i należy leczyć operacyjnie

"Tak, otyłość to przewlekła choroba, bo to choroba, a nie przypadłość estetyczna, skracająca długość życia i znacznie obniżająca jego jakość, o skomplikowanym charakterze i wpływie na każdy aspekt życia chorego" - twierdzi w informacji przekazanej PAP chirurg bariatra ze Szpitala EuroMediCare we Wrocławiu Rafał Mulek. Podkreśla, że do leczenia otyłości potrzebna jest pomoc całego zespołu specjalistów: chirurga, dietetyka, psychologa oraz diagnostów.

Leczenie chirurgiczne niesłusznie jest demonizowane

Do leczenia otyłości coraz częściej wykorzystuje się operacje bariatryczne. Kwalifikują się do nich pacjenci z otyłością III stopnia, czyli z BMI powyżej 40 punktów, a także pacjenci z otyłością II stopnia (BMI 35-40), jeśli występuje u nich choć jedna choroba towarzysząca, taka jak stłuszczenie wątroby, nadciśnienie tętnicze, choroby zwyrodnieniowe stawów, hiperlipidemia (nadmierny poziom cholesterolu we krwi), bezdech senny oraz cukrzyca. Również trudna w leczeniu farmakologicznym cukrzyca może być wskazaniem zaleceniem do operacji bariatrycznej u pacjentów z I stopniem otyłości (BMI 30-35).

Osoby otyłe kwalifikujące się do operacji nie powinny zbyt długo zwlekać z poddaniem się zabiegowi - twierdzi specjalista. Otyłość szybko znacznie pogarsza stan zdrowia i skraca życie, osoby otyłe żyją co najmniej o kilkanaście lat krócej. Ryzyko zgonu u osób z BMI powyżej 40 punktów u mężczyzn zwiększa się siedmiokrotnie, a wśród kobiet - dwukrotnie. W Europie około 10-13 proc. zgonów związanych jest z otyłością.

"Leczenie chirurgiczne niesłusznie jest demonizowane. Operacje bariatryczne, które mają doprowadzić do redukcji masy ciała, są obarczone bardzo niskim ryzykiem powikłań, a ryzyko zgonu w przebiegu leczenia jest nie większe jak w przypadku leczenia ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego i wynosi poniżej 0,1 proc." - zapewnia chirurg Rafał Mulek.

"Gdy przychodzą do mnie młodzi pacjenci i pytają czy nie jest za wcześnie na leczenie chirurgiczne, to odpowiedź jest jedna: im dłużej czekasz, tym bardziej tracisz szansę na normalne życie - przekonuje specjalista. - To właśnie młody człowiek zyska najwięcej, bo dzięki temu ma szanse na długie, aktywne i zdrowe życie. Osoby powyżej 60. roku życia walczą już raczej o poprawę komfortu funkcjonowania, a nie o długość życia. Dlatego tak istotne jest, aby już młode osoby cierpiące na otyłość były świadome konsekwencji tej choroby. A niestety tej zaawansowanej otyłości wśród młodych przybywa".

Specjalista twierdzi, że wykonał wraz z zespołem około tysiąca operacji bariatrycznych. Obecnie używane są małoinwazyjne techniki laparoskopowe, a wieloletnie doświadczenie zespołów lekarskich powoduje, że zabiegi chirurgicznego leczenia otyłości są bezpieczne i skuteczne. Decyduje się na nie coraz więcej Polaków.

Coraz większe zainteresowanie operacjami

"To efekt kuli śniegowej. Widzimy coraz większe zainteresowanie tego typu zabiegami. Zwłaszcza, jeśli uświadomimy sobie korzyści zdrowotne, które przynosi operacja bariatryczna. W jej wyniku pacjent pozbywa się lub znacznie ogranicza nasilenie chorób wywołanych otyłością" - podkreśla Rafał Mulek.

Jego zdaniem zainteresowanie operacjami bariatrycznymi zwiększyła epidemia COVID-19. "Osoby otyłe, obciążone wieloma chorobami współistniejącymi, mają gorsze rokowania w przebiegu zakażenia koronawirusem. Dlatego wiele osób, które odkładało zabieg latami, zdecydowało się go wreszcie przeprowadzić" - dodaje.

Otyłość przyczynia się do rozwoju wielu chorób, takich jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe oraz miażdżyca. Powoduje zaburzenia układu ruchu, bezdech senny, zaburzenia płodności i przyczynia się do rozwoju niektórych nowotworów, głównie raka jelita grubego, raka piersi i trzonu macicy. Otyłości często towarzyszy depresja. Powoduje spadek poczucia własnej wartości, pogorsza szanse na rynku pracy, utrudnia nawiązanie trwałego związku i prowadzi do izolacji społecznej.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na otyłość cierpi co ósma osoba na świecie, a rocznie z powodu chorób, wywołanych otyłością, umiera 2,8 mln osób. Według Narodowego Funduszu Zdrowia nadwagę ma trzech na pięciu dorosłych Polaków, a co czwarty jest otyły. Do 2030 r. otyły może być nawet co trzeci Polak. Cierpią z tego powodu również dzieci i młodzież, co czwarta osoba nieletnia w naszym kraju ma nadwagę lub otyłość.