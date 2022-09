- Produkcja i wykorzystanie nawozów jest elementem krytycznym, jeśli chodzi o rynek żywnościowy. Z tego powodu, na poziomie Komisji Europejskiej oraz krajowym, tworzy się obecnie ramy do wdrożenia instrumentów ochrony obejmujących producentów nawozów, ale też pośrednio rolników - mówi Grzegorz Rykaczewski, ekspert rynku Agrifood w Banku Pekao S.A.

Grzegorz Rykaczewski, ekspert rynku Agrifood w Banku Pekao S.A./fot. PTWP

PortalSpozywczy.pl: Jak wygląda obecnie produkcja nawozów w Polsce i jak duże jest zapotrzebowanie krajowe?

Grzegorz Rykaczewski, ekspert rynku Agrifood w Banku Pekao S.A.: Polska jest trzecim największym konsumentem nawozów w Unii Europejskiej. W 2020 r. bilansowe zużycie w kraju wyniosło 3,6 mln t, w przeliczeniu na czysty składnik. W strukturze zużycia dominują nawozy azotowe – to ok. 60% masy czystego składnika. Za ok. 28% odpowiadają nawozy potasowe, a ok. 12% stanowią fosforowe. W każdym z tych segmentów inaczej przedstawia się kwestia samowystarczalności naszego kraju. W przypadku nawozów azotowych produkcja w Polsce jest nieco wyższa niż krajowe zużycie. Z kolei w segmentach: fosforowym i potasowym notowane są deficyty. W nawozach fosforowych produkcja stanowi ok. 90% zużycia, zaś w przypadku nawozów potasowych jedynie ok. 40%.

Obecnie, kluczowa z punktu widzenia zaopatrzenia polskich rolników w nawozy sztuczne, wydaje się sytuacja w segmencie nawozów azotowych. Po pierwsze wynika to z wysokiego udziału w zużyciu. Po drugie jest to efekt dużego zapotrzebowania na gaz ziemny w procesie produkcji, co w warunkach kryzysu gazowego odbija się na opłacalności produkcji nawozów oraz stabilności ich dostaw.

Analizując obecną sytuację na rynku nawozów azotowych musimy spojrzeć na zmiany, jakie zachodziły w ostatnich latach. W Polsce produkcja tych nawozów to nieco ponad 2 mln t rocznie, w przeliczeniu na czysty składnik, czyli ok. 70% wytworzonych w Polsce nawozów mineralnych. Z jednej strony dane historyczne pokazują nadwyżkę krajowej produkcji nad zużyciem. Jednak z drugiej strony ta nadwyżka istotnie się zmniejszyła w ciągu ostatniej dekady. W latach 2010-13 produkcja krajowych przedsiębiorstw była wyższa przeciętnie o 15% niż zużycie wewnętrzne. Z kolei w latach 2018-20 już tylko o 4%.

Nie są jeszcze dostępne pełne dane bilansowe za 2021 r. Jak jednak wynika ze sprawozdawczości przedsiębiorstw, przeliczona na czysty składnik produkcja nawozów azotowych pozostała na poziomie zbliżonym do 2020 r. Jeśli zaś chodzi o wyniki 2022 r., to po siedmiu miesiącach wolumen produkcji w średnich i dużych firmach był niższy o 5% względem analogicznego okresu ubiegłego roku.

Jak kształtuje się import i eksport nawozów?

Na poziomie łącznym Polska jest importerem netto nawozów sztucznych. Najbardziej istotne znaczenie importu obserwujemy w segmencie nawozów potasowych, czyli tam gdzie deficyt krajowej produkcji jest największy. W tym przypadku produkcja globalna jest skoncentrowana w trzech krajach: Kanadzie, Rosji i Białorusi, co wynika z dostępności złóż soli potasowej. W naszym regionie ważnym dostawcą były te dwa ostatnie państwa. Agresja rosyjska na Ukrainę wymusiła poszukiwanie nowych kontrahentów, co jest dosyć trudne, biorąc pod uwagę strukturę produkcji na świecie.

W segmencie nawozów azotowych Polska pozostaje eksporterem netto, choć należy zauważyć, że w latach 2010-20 dynamika wzrostu importu była wyższa niż eksportu. We wskazanym okresie wolumen sprzedaży zagranicznej wzrósł o 17%, do 670 tys. t, w przeliczeniu na czysty składnik. Z kolei import zwiększył się o 162%, do 621 tys. t.

Tym samym wzmocnieniu uległa rola produktów importowanych na krajowym rynku - w 2010 r. stanowiły one 12% krajowej podaży, zaś w 2020 r. udział ten zwiększył się do 23%. Szczególnie mocno rósł przywóz z Rosji oraz z Białorusi. W 2021 r. łączny udział obu krajów w masie towarowej importu wynosił 22%. Przedsiębiorstwa działające w tych państwach korzystały z niższych kosztów gazu, czyli głównego komponentu kosztowego w produkcji nawozów azotowych. Nie musiały też ponosić innych kosztów, jak choćby uprawnień do emisji CO2. W rezultacie przez lata mieliśmy napływ konkurencyjnych cenowo nawozów azotowych do Polski, co powodowało presję na krajowych producentów. Ta sytuacja nie sprzyjała rozwojowi produkcji w kraju, mając negatywny wpływ na strukturę zaopatrzenia rynku wewnętrznego.

W pierwszej połowie 2022 r. import nawozów do Polski znalazł się pod wpływem wojny w Ukrainie. Łączny wolumen wyniósł - w masie towarowej - 1,4 mln t i był niższy o 25% w relacji rocznej. We wskazanych miesiącach spadki odnotowano w przypadku nawozów azotowych, potasowych oraz wieloskładnikowych. Był to, w dużej mierze, efekt zmniejszenia dostaw z Rosji, co próbowano rekompensować importem z innych państw.

Wolumen importu nawozów azotowych, które dominują w strukturze zużycia, był niższy o 14% w relacji rocznej. W tym segmencie odnotowano 31-procentowy spadek r/r przywozu z państw UE. Tak wysoka dynamika mogła być efektem niskiej podaży na rynku unijnym. Pamiętajmy, że na jesieni 2021 r. wielu europejskich producentów nawozów azotowych czasowo wstrzymało produkcję, z powodu wysokich cen gazu. Jeśli chodzi o import spoza Unii, to tutaj w pierwszej połowie roku odnotowano wzrost o 22% w relacji rocznej. Wprawdzie, po wybuchu wojny, istotnie obniżył się import z Rosji i Białorusi, ale zwiększono zakupy na innych rynkach, głównie w Omanie.

W eksporcie nawozów również sporo zmienił wybuch wojny. W okresie od stycznia do czerwca łączny wolumen był niższy o 4% niż rok wcześniej i osiągnął niespełna 1,5 mln t, w masie towarowej. Sprzedaż zagraniczna nawozów wieloskładnikowych spadła o 20% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Z kolei w przypadku nawozów azotowych odnotowano wzrost o 1%, jednak był to efekt wyższej sprzedaży na początku roku. W drugim kwartale eksport już spadł, na co wpływ miały m.in. niższe zakupy dokonywane przez ukraińskich dystrybutorów. Można domniemywać, że to z powodu działań wojennych, które skutkowały zmniejszeniem produkcji roślinnej, ale też dużymi problemami w transporcie i dystrybucji krajowej.

Jak niepewna sytuacja na rynku gazu może wpłynąć na ceny i dostępność nawozów w najbliższym czasie?

Jak wynika z informacji producentów, gaz stanowi ok. 70% kosztów produkcji nawozów azotowych. Już na jesieni 2021 r., z powodu skokowego wzrostu cen gazu, wiele europejskich firm czasowo wstrzymało lub ograniczyło produkcję. Wtedy krajowe przedsiębiorstwa podjęły decyzje o kontynuowaniu produkcji, ale to co działo się w innych krajach nie pozostało bez wpływu na sytuację na polskim rynku, wzmacniając zwyżkę cen nawozów. Pod koniec 2021 r. tona saletry amonowej kosztowała ok. 4 tys. zł, czyli czterokrotnie więcej niż rok wcześniej.

Podobną sytuację obserwowaliśmy pod koniec sierpnia 2022 r. Decyzje o czasowym ograniczeniu produkcji podjęły tym razem dwie polskie firmy, ale równolegle podobną strategię obrali potentaci z Norwegii, Niemiec, Holandii, Francji. Oczywiście firmy globalne część produkcji mogą realokować poza Europę, ale nie wszystkie podmioty mają taką możliwość. W dodatku wtedy dochodzą wysokie jednostkowe koszty transportu, który trzeba doliczyć do ceny gotowego produktu.

Obecnie wysokie ceny gazu nie sprzyjają budowaniu zapasów nawozów przez producentów. Tocząca się wojna generuje też ryzyko dalszych wzrostów cen, szczególnie że jesteśmy u progu okresu jesienno-zimowego, kiedy zużycie gazu w Europie jest najwyższe. W dodatku można spodziewać się, że w tym trudnym okresie wypadnie szczyt popytowy, kiedy to rolnicy po jesiennych pracach na polu zaczną gromadzić środki do produkcji rolnej przed okresem wiosennych prac agrotechnicznych.

Jak i kiedy może się to odbić na bezpieczeństwie żywnościowym w Polsce. Jakie są Państwa prognozy?

Odpowiednie nawożenie jest głównym czynnikiem plonotwórczym. Przy wysokich cenach nawozów sztucznych naturalną strategią w rolnictwie jest zwiększenie wykorzystania azotu naturalnego. Ale jest to możliwe jedynie w ograniczonym stopniu. Co też ważne, na obszarach o dominacji produkcji roślinnej dostępność nawozu naturalnego będzie ograniczona.

Kluczową kwestią oprócz samej podaży nawozów i ich cen, będą ceny płodów rolnych w pierwszej połowie 2023 r. Już w poprzednim sezonie mocno wzrosły koszty produkcji roślinnej. Jednak utrzymujące się wtedy historycznie wysoko ceny surowców powodowały, iż rolnicy byli bardziej skłonni do akceptacji wyższych cen środków do produkcji. Wprawdzie obecnie surowce rolne pozostają drogie, jednak otwartą kwestią jest to, jak będą się kształtowały ich ceny w kolejnym roku oraz jaka będzie relacja cen nawozów do surowców rolnych. W negatywnym scenariuszu rolnicy mogą istotnie zmniejszyć stosowanie nawozów, w obawie o dochody z działalności. To z kolei miałoby swój wpływ na produkcję roślinną w kolejnym sezonie, 2023/24. Nie oznacza to, że żywności w Europie może zabraknąć, ale możliwe jest, że zostaniemy z jej wysokimi cenami jeszcze przez dłuższy czas.

