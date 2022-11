Biznes i technologie

Ekspert PIE: inflacja w listopadzie wzrośnie do 18 proc. r: r

Autor: PAP

Data: 30-11-2022, 06:10

Spodziewamy się, że inflacja w listopadzie wzrośnie do 18,0 proc. licząc rok do roku, co oznacza zatrzymanie się tempa wzrostu cen w gospodarce - prognozuje dla PAP ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego Sebastian Sajnóg.