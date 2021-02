Ekspert: Polska żywność najlepsza na świecie? To fałszywa teza

Tadeusz Wojciechowski jest zdania, że, pomimo odzyskania niepodległości ponad 30 lat temu, nadal tkwimy mentalnie w okowach gospodarki etatystycznej i propagandy sukcesu.

- Toczą się obok siebie dwa dyskursy: polityczny i merytoryczny. Ten uprawiany przez polityków jest oderwany od rzeczywistości, bo stawia fałszywe tezy, między innymi taką, że „polska żywność jest najlepsza na świecie”. Ten merytoryczny, oparty na faktach, mówi że konkurujemy na światowych rynkach niskimi cenami. Eksportujemy głównie półprodukty i surowce rolne, ponieważ do tej pory nie stworzyliśmy polskich marek żywnościowych rozpoznawalnych na globalnym rynku - wskazuje.

W ocenie szefa FPFBŻ podobnie jest z przekonaniem polityków, że polski system bezpieczeństwa żywności jest jednym z najlepszych na świecie.

- Tymczasem analizy think tanku Polskie Forum Bezpieczeństwa Żywności, raport Banku Światowego oraz raporty NIK mówią, że jest wręcz odwrotnie. Polski system bezpieczeństwa żywności jest w fatalnym stanie. Prawda jest niewygodna dla polityków, ponieważ jest bolesna. Politycy nie chcą słuchać ekspertów. Wolą żyć w ułudzie niż przyjąć fakty do wiadomości. Kiedyś w rozmowie z radcą rolnym Ambasady USA w Polsce usłyszałem 'off the record' o tym, co jest słabą stroną polskiej branży rolno żywnościowej. To brak profesjonalizmu, ułańska fantazja oraz przekonanie, że „jakoś to będzie”. Brak odpowiednio przygotowanej analizy SWOT większości projektów jest normą - dodaje.

Wojciechowski przyznaje, że także w ministerstwie rolnictwa panuje marazm i indolencja urzędnicza.

- Przykładem jest wciąż brak wdrożenia rozporządzenia 625/2017 z grudnia 2019 roku o konsolidacji urzędowej kontroli żywności. Rezygnacja ministra Ardanowskiego z wdrożenia ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności dopełniła czarę goryczy. Poprzedni minister nie tylko nie wzmocnił systemu bezpieczeństwa żywności, ale wręcz go zdewastował. Fundacja Polskie Forum Bezpieczeństwa Żywności wielokrotnie sygnalizowała ministrowi rolnictwa problemy dotyczące bezpieczeństwa żywności. Jako Zespół ds. Bezpieczeństwa i Jakości Żywności rozwiązanej przez ministra Ardanowskiego Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie przesyłaliśmy nasze stanowiska w tym zakresie, na które niestety minister nie reagował - wskazuje.

