Ekspert: Rolnicy w UE dostają 100 rodzajów dopłat do różnych gałęzi produkcji przemysłu rolno-spożywczego

- Rolnicy w UE dostają, oprócz dopłat bezpośrednich, ok. 100 różnych rodzajów dopłat do różnych gałęzi produkcji przemysłu rolno spożywczego.Ta socjalna spirala nie ma końca i sprawia w rezultacie, że właściwie nie wiadomo co bez subsydiowania byłoby opłacalne w warunkach prawdziwego wolnego rynku - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Tadeusz Wojciechowski, szef Fundacji Polskie Forum Bezpieczeństwa Żywności.