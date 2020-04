Ekspert: Sytuację na rynku pracy w handlu może pogorszyć ostre nasilenie pandemii (wywiad)

Żyjemy w dynamicznie i nieoczekiwanie zmieniającej się rzeczywistości. Prognozowanie przyszłości to dzisiaj przysłowiowe "wróżenie z fusów", ale spróbujmy odpowiedzieć na pytanie: jak koronawirus zmieni rynek pracy w Polsce?

Urszula Kłosiewicz-Górecka: Sytuacja gospodarcza w której znalazła się Polska jest wyjątkowa i zupełnie nie porównywalna do kryzysów, które pojawiały się dotychczas. W handlu, podobnie, jak w innych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, pojawiające się problemy związane są z działaniami podejmowanymi dla ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa. Wiążą się one z ograniczaniem funkcjonowania poszczególnych sfer gospodarek, a to doprowadza do zerwania wypracowanych łańcuchów dostaw. Szybko zachodzące zmiany w zakresie rozprzestrzeniania się koronawirusa powodują, że niezmiernie trudne jest oszacowanie przyszłych zdarzeń. Wszystko tak naprawdę zależy od tego, jak długo będziemy się zmagać z epidemią koronowairusa. Już widać, że epidemia zmniejszy podaż pracy w Polsce, wynikającą m. in. z zamykanych firm i zwolnień pracowników, konieczności opieki nad dziećmi z powodu zamkniętych placówek edukacyjnych. Skala negatywnego wpływu epidemii na rynek pracy zależna będzie od tego, który scenariusz się zrealizuje.

W Polskim Instytucie Ekonomicznym opracowano trzy scenariusze możliwych zdarzeń w Polsce. Najbardziej optymistyczny przewiduje, że walka z epidemią potrwa kilka tygodni i po tym czasie będzie możliwy względny powrót do normalności. Tąpnięcie gospodarcze będzie krótkoterminowe i odbicie z niego będzie relatywnie łatwiejsze. Przy tym scenariuszu byłyby tylko krótkoterminowe perturbacje na rynku pracy, w postaci wzrostu osób bezrobotnych.

Czytaj więcej: dlahandlu.pl