Ekspert: szczyt inflacji w lipcu tego roku

Autor: PAP

Data: 15-06-2022, 12:43

W lipcu inflacja osiągnie szczyt na poziomie 15,6 proc. i zacznie się stopniowo obniżać - ocenił Jakub Olipra z Credit Agricole odnosząc się do środowych danch GUS. Ekspert prognozuje, że inflacja w br. wyniesie 13,3 proc. rdr, a w przyszłym spadnie do 8,1 proc.

fot. PTWP

Główny Urząd Statystyczny podał w środę, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2022 r. wzrosły rdr o 13,9 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny o 1,7 proc. Odczyt jest zgodny z publikowanym wcześniej przez GUS szybkim szacunkiem.

Inflacja bije kolejne rekordy. Szczyt przed nami

Jakub Olipra z Credit Agricole zwrócił uwagę, że inflacja osiągnęła w maju najwyższy poziom od marca 1998 r. i od 14 miesięcy pozostaje znacząco powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP, który wynosi 3,5 proc. rdr.

Ekonomista wskazał, że głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu inflacji była wyższa inflacja bazowa, która zwiększyła się w maju do 8,5 proc. wobec 7,7 proc. w kwietniu, osiągając najwyższy poziom od września 2000 r.

Do wzrostu inflacji przyczyniła się też - jak zauważył - wyższa dynamika cen w kategorii "paliwa" (35,4 proc. rdr w maju wobec 27,8 proc. w kwietniu), co jest efektem zarówno wzrostu cen ropy naftowej na światowym rynku, jak i osłabienia złotego względem dolara. Dodał, że czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu inflacji ogółem była też wyższa dynamika cen w kategorii "nośniki energii" (31,4 proc. wobec 27,3 proc.), "co wynikało przede wszystkim z przyspieszenia wzrostu cen opału (101,5 proc. wobec 76,5 proc. - najwyższa dynamika przynajmniej od stycznia 1999 r.)".

Jak zaznaczył ekspert, ceny opału pozostają najsilniej drożejącą kategorią w koszyku inflacyjnym. Do wzrostu inflacji ogółem przyczyniła także wyższa dynamika cen w kategorii "żywność i napoje bezalkoholowe" (13,5 proc. rdr w maju wobec 12,7 proc. w kwietniu - najwyższy poziom od lipca 2000 r.) - dodał.

Wzrost cen żywności ma bardzo szeroki zakres produktowy, czego główną przyczyną jest utrzymująca się silna presja kosztowa w przetwórstwie żywności związana m.in. z rosnącymi cenami surowców rolnych, wyższymi kosztami energii i pracy, przy czym presja ta została dodatkowo nasilona przez wojnę w Ukrainie - wyjaśnił.

Zwrócił uwagę, że wśród najsilniej drożejących kategorii produktowych znalazły się mięso drobiowe (41,1 proc. rdr), tłuszcze roślinne (36,6 proc.), cukier (36,4 proc.), mąka (34,0 proc.) oraz mięso wołowe (32,6 proc.).

Szczyt inflacji w lipcu

Według ekonomisty szczyt inflacji zostanie osiągnięty w lipcu br. na poziomie 15,6 proc. i inflacja zacznie się stopniowo obniżać. "W konsekwencji prognozujemy, że średniorocznie wyniesie ona 13,3 proc. rdr w 2022 r. i 8,1 proc. w 2023 r." - ocenił.

Eksperci banku przewidują, że dalszy wzrost inflacji w połączeniu z silną presją płacową skłonią Radę Polityki Pieniężnej do kolejnych podwyżek stóp procentowych. "Na najbliższych dwóch posiedzeniach RPP podniesie stopy procentowe o 50pb, a cykl podwyżek stopy referencyjnej NBP zakończy się we wrześniu na poziomie 7,00 proc." - stwierdził ekonomista Credit Agricole.