Ekspert: trzecia fala pandemii zrewiduje prognozy gospodarcze

Wyżnikiewicz w rozmowie z PAP zwrócił uwagę na różnice w reakcji przedsiębiorców i obywateli na pierwszą falę pandemii oraz na obecną, trzecią.

"W ubiegłym roku to było duże zaskoczenie, ludzie i przedsiębiorcy byli zdezorientowani, co przytłumiło wzrost gospodarczy. Natomiast teraz mamy za sobą rok doświadczeń, podczas którego wielu przedsiębiorców było w stanie dostosować się do nowych warunków" - zauważył prezes IPAG.

Przyznał, że nie wszyscy są w takiej dobrej sytuacji, bowiem na przykład gastronomia czy niektóre usługi osobiste w lockdownie muszą pozostać zamknięte. Inne przechodzą do szarej strefy, co na przykład ma miejsce w przypadku niektórych siłowni. "Tego rodzaju usługi na pewno będą ciągnęły wzrost gospodarczy w dół" - tłumaczy Wyżnikiewicz.

Jak przypomina ekonomista, w prognozach gospodarczych dotyczących tego roku zakładano, że pandemia będzie się wycofywać. Wyżnikiewicz uważa, że w związku z ostatnimi wydarzeniami, zwłaszcza w Polsce, ale także w innych krajach naszego regionu, trzeba będzie obniżać wcześniejsze przewidywania o około jeden punkt procentowy. "Cudów nie ma, takie zamrożenie gospodarki nie przyczyni się do przyspieszenia wzrostu, a do jego spowolnienia" - podkreśla rozmówca PAP.

Prezes IPAG przyznał, że spodziewane odbicie gospodarcze będzie słabsze, niemniej wiele firm potrafi sobie radzić z trudną sytuacją. Dodał, że także kierowany przez niego Instytut będzie obniżał swoje prognozy.

Wyżnikiewicz poinformował, że ostatnio IPAG spodziewał się wzrostu PKB w tym roku w wysokości 4,3 proc. Jednocześnie szacował, że w pierwszym kwartale PKB spadło o 1,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku.

"Czekamy na kolejne wyniki z gospodarki. Ponieważ działamy w warunkach dużej niepewności, każdy kolejny miesiąc może przynieść nowe fakty" - powiedział szef IPAG. "Odejście pandemii spowodowałoby rakietowe wyjście gospodarki w górę, ludzie chcieliby odreagować, tymczasem to jest cały czas przytłumione" - dodał.