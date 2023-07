Posiadacze pojazdów historycznych nie muszą zachowywać ciągłości ubezpieczenia OC, ale muszą je wykupić przed wyjechaniem na drogę - tłumaczy Damian Ziąber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Dodał, że polisa wykupiona w zakładzie, który ogłosił upadłość nie przedłuży się automatycznie.

Damian Ziąber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) podkreślił, że posiadacze pojazdów mechanicznych mają obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia komunikacyjnego OC w ściśle określonym terminie. "Wynika to wprost z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Pamiętajmy, że trzeba mieć to ubezpieczenie nieprzerwanie przez cały okres posiadania pojazdu, aż do dnia jego zbycia, demontażu lub trwałej utraty" - zaznaczył.

Przedstawiciel UFG wskazał PAP, że jednym z wyjątków są posiadacze pojazdów historycznych, którzy nie muszą zachowywać ciągłości ubezpieczenia. "Muszą jednak pamiętać o wykupieniu polisy OC przed wyjechaniem na drogę" - podkreślił przedstawiciel UFG.

Urząd zwrócił uwagę na zasady dotyczące ubezpieczenia zakupionego samochodu lub innego pojazdu mechanicznego, np. motocykla, motoroweru, quada, czy przyczepy. "Jeśli kupujesz nowy pojazd z salonu - ubezpiecz go najpóźniej w dniu rejestracji (również czasowej) i zanim wyjedziesz nim na drogę" - zaznaczył ekspert.

Dodał, że w przypadku sprowadzenia pojazdu z zagranicy należy ubezpieczyć go najpóźniej w dniu rejestracji w Polsce (również czasowej). "Jeśli pojazd był wcześniej zarejestrowany poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, przed wjazdem do Polski zadbaj o Zieloną Kartę lub tzw. ubezpieczenie graniczne" - podkreślił.

UFG zauważył, że jeśli kupuje się używany pojazd zarejestrowany w Polsce można korzystać z polisy OC poprzedniego właściciela do końca okresu, na jaki została wystawiona, a najpóźniej w ostatnim dniu jej ważności podpisujesz nową umowę obowiązującą od kolejnego dnia. "Umowa wystawiona na poprzedniego właściciela nie przedłuży się automatycznie" - przestrzegł. Dodał, że inna możliwość to wypowiedzenie umowy OC poprzedniego właściciela i w tym samym dniu zawarcie nowej.

"Jeśli masz pojazd wolnobieżny, historyczny lub pojazd niezarejestrowany - wykup polisę najpóźniej przed wprowadzeniem go do ruchu, czyli zanim wyjedziesz nim na drogę" - wskazał Ziąber.

Zauważył, że może się też zdarzyć, iż posiadacz pojazdu ma ubezpieczenie w zakładzie ubezpieczeń, któremu cofnięto licencję na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej lub ogłoszono jego upadłość. "W tej sytuacji polisa jest ważna tylko do końca okresu jej obowiązywania - nie przedłuży się - ale nie dłużej niż trzy miesiące od daty ogłoszenia upadłości; potem musisz wykupić nową u dowolnie wybranego ubezpieczyciela" - zaznaczył.

Polisa OC przedłuża się, co do zasady, automatycznie - są jednak wyjątki. Ubezpieczenie OC nie przedłuży się, jeśli np. pojazd zmienił właściciela, a także wtedy, gdy nie opłacimy pełnej składki do końca ważności umowy - wyjaśnił ekspert UFG. "Umowa OC nie przedłuży się również wtedy, gdy ją wypowiemy u dotychczasowego ubezpieczyciela" - dodał.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny prowadzi ogólnopolską bazę danych dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC, z której korzystają m.in. zakłady ubezpieczeń do celów taryfikacji umów. Fundusz wypłaca także odszkodowania oraz świadczenia poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych spowodowanych przez nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów oraz nieubezpieczonych rolników, a także w wypadkach i kolizjach, w których sprawca szkody nie został ustalony.