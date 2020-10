Ekspert: W czerwonych strefach powinien obowiązywać mini-lockdown

Resort zdrowia poinformował w piątek o potwierdzeniu 2292 przypadków zakażeń. Jest to - jak dotąd - najwyższy dzienny bilans od początku epidemii w Polsce. W czwartek było 1967 przypadków, a dzień wcześniej 1552.

W rozmowie z PAP dr Grzesiowski zwrócił uwagę, że obecnie mamy do czynienia z rozproszonymi ogniskami zakażeń przekraczającymi w kilku województwach 200 przypadków dziennie. "Weszliśmy na ten etap, którego się obawialiśmy, czyli rozproszonej epidemii, którą będzie dużo trudniej wygasić niż w poprzednich miesiącach, kiedy to mieliśmy mniej zachorowań skupionych w dużych ogniskach, np. w zakładach pracy" - stwierdził ekspert.

"W niektórych województwach - moim zdaniem - rzeczywisty współczynnik reprodukcji wirusa R jest większy niż 2, czyli z każdej setki chorych mamy po tygodniu 200, potem 400 i tak dalej, więc dojście do granicy 5 tys. zakażeń dziennie nie jest takie odległe, o ile szybko nie zostaną wdrożone działania ograniczające" - zauważył ekspert.

Dodał, że jesteśmy dużym społeczeństwem, które nie nabyło jeszcze odporności populacyjnej, więc bez ograniczenia kontaktów międzyludzkich bardzo szybko może dojść do dużej liczby zakażeń, w tym u osób po 60. roku życia, co oznacza wyższe ryzyko hospitalizacji i śmierci z powodu COVID-19.

Dr Grzesiowski wskazał, że niepokój budzi przede wszystkim liczba osób trafiających do szpitali i chorych wymagających respiratora. "W ciągu ostatnich 10 dni przybyło ponad 800 osób w szpitalach i podwoiła się liczba osób na respiratorze. To jest największe nieszczęście, bo w szpitalach rezerwy są na wyczerpaniu" - zaznaczył.

Zdaniem eksperta, dane resortu zdrowia, że Polska dysponuje tysiącem respiratorów, to tylko cyfry na papierze. "One być może są gdzieś w magazynach, ale nie ma ludzi, anestezjologów, całej infrastruktury, która by pozwoliła ich używać. Każdy szpital zamiast pisać, ile ma łóżek czy respiratorów, powinien deklarować, ilu pacjentów może przyjąć" - powiedział.

"Spowalnianie tempa epidemii pozwala nam leczyć wszystkich potrzebujących, ale jeżeli nagle w ciągu paru tygodni będziemy mieli kilka tysięcy chorych dziennie, to z tego 10 proc. trafia do szpitali. Nie będzie gdzie tych ludzi po prostu leczyć" - podkreślił.