Ekspert: w pandemii firmy powinny koncentrować swoje działania np. na wzmocnieniu kanałów cyfrowych

Zdaniem ekspertów PwC transformacja biznesu opiera się na danych i technologii, które wspierają gotowość organizacji do działania w zmienionych warunkach.

"Jednak nie zakończy się ona sukcesem bez dokonania zmiany w kulturze organizacyjnej, a także odpowiedniego zaadresowania różnego rodzaju ryzyk" - skomentowali.

Hankała i Kiedrowicz uznali, że wybuch pandemii COVID-19 uświadomił nawet do tej pory nie do końca przekonanym, że o transformacji biznesu trzeba myśleć całościowo, a nie tylko punktowo. "Kluczowe obszary, na których firmy powinny koncentrować teraz swoje działania to: aktywizacja konsumenta, wzmocnienie kanałów cyfrowych i efektywność operacyjna" - stwierdzili.

Eksperci wyodrębnili cztery najważniejsze elementy, które zmienił/zmieni COVID-19 w firmach.

Po pierwsze, nastąpią jeszcze większe inwestycje w nowe technologie. Chodzi tu zarówno o narzędzia cyfrowe umożliwiające pracę zdalną czy zdalne świadczenie usług: telemedycyna, e-szkoła, e-urząd, ale też zwiększenie skali automatyzacji i robotyzacji w firmach - mówią.

"Dotyczy to zarówno pracowników: praca grupowa w chmurze, wideokonferencje, wyszukiwanie informacji, reklama cyfrowa, sprzedaż i obsługa klientów, kadry i płace, jak i partnerów: systemy zarządzania projektowaniem, produkcją, zamówieniami, logistyką, magazynowaniem, obieg dokumentów, podpis elektroniczny oraz konsumentów: e-commerce, chat/voice boty w obsłudze klienta, selfservice BOK, e-bankowość, czy e-government" - ocenili.

Ich zdaniem na popularności będą na pewno zyskiwać rozwiązania bezdotykowe, jako bezpieczniejsze dla klientów. "Wszystko to będzie możliwe dzięki odpowiednio przygotowanej i zaprojektowanej infrastrukturze, stąd już teraz obserwujemy chociażby zwiększone zapotrzebowanie na rozwiązania chmurowe" - powiedzieli.

Drugim istotnym trendem wedle Hankały i Kiedrowicza będzie rosnące znaczenie danych. "Wraz z coraz większą aktywnością firm i klientów w świecie cyfrowym zwiększy się ilość danych" - stwierdzili. "Będą to nie tylko dane demograficzne i techniczne nt. urządzeń, jakimi posługują się użytkownicy, ale także ich zachowania w sieci, czyli dane behawioralne" - dodali.