Biznes i technologie

Ekspert: wartość udzielonych przez banki "bezpiecznych kredytów" to ok. 5,7 mld zł

Autor: PAP

Data: 04-10-2023, 12:59

Wartość udzielonych przez banki "bezpiecznych kredytów" to obecnie ok. 5,7 mld zł - wskazał w środę ekspert HREIT Bartosz Turek. Dodał, że tylko we wrześniu Polacy zgłosili się po kredyty hipoteczne o wartości ponad 15 mld zł.