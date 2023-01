W pięciu pierwszych województwach: lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim i śląskim w sobotę zaczęły się ferie zimowe w szkołach. Potrwają do 29 stycznia. W pozostałych województwach ferie rozpoczną się za tydzień, dwa tygodnie lub za cztery.

W związku z licznymi wyjazdami w tym okresie prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia (PPOZ) dr Bożena Janicka zaapelowała o unikanie skupisk ludzkich, a jeśli jest to niemożliwe - zakładanie maseczek i przestrzeganie higieny. Zwróciła uwagę na to, że choroby wirusowe są nadal w natarciu. Miejscami, gdzie można się zakazić, są m.in. tłoczne hotele, pensjonaty, restauracje i miejsca zabaw.

To idealna sytuacja dla wirusów, które namnażają się drogą kropelkową. Wystarczy, że jedna osoba w niewielkim pomieszczeniu będzie kichać lub kaszleć, a już za kilka godzin podobne objawy pojawią się u innych. Dlatego radzimy, aby wybierać takie miejsca na spędzenie wolnego czasu, żeby nie mieć bliskiego kontaktu z innymi ludźmi. Szczególną uwagę zwróćmy na dzieci, bo to one są największym celem zjadliwego RSV czy adenowirusów. Nie przesiadujmy w zamkniętych, zatłoczonych pomieszczeniach. Unikajmy skupisk i jeśli to możliwe, korzystajmy ze świeżego powietrza. To świetna okazja na dotlenienie mózgu i poprawę kondycji fizycznej

- mówi cytowana w komunikacie przesłanym PAP dr Bożena Janicka.