Ekspert: Wyniki I tury zgodne z oczekiwaniami, to kryzys będzie decydował o nastrojach

"Myślę, że wpływ na rynek w tym bardzo krótkim terminie, to znaczy przed drugą turą, będzie żaden. Wyniki są zgodne z oczekiwaniami i jeśli coś miałoby się zmienić na rynku to dopiero po drugiej turze. W dłuższym terminie czyli po drugiej turze, przegrana obecnego prezydenta, mogłaby wprowadzić krótkofalowo większą niepewność, nie byłoby to jednak nic, co by wywołało jakieś trwalsze ruchy" - powiedział PAP Biznes Wojciech Stępień.



Ekonomista BNP Paribas nie spodziewa się, żeby obecny prezydent miał przed drugą turą zaproponować nowe rozwiązania fiskalne.



"Cały czas poruszamy się w ramach kryzysowych. Duże działania fiskalne, które zostały dotychczas ogłoszone, są już wyceniane przez rynek. Tu raczej nie wchodzi w grę nic, co mogłoby zmienić szerszy obraz fiskalny. Przestrzeń, żeby wprowadzać jakiekolwiek zmiany, które mogłyby przez te dwa tygodnie wpłynąć na rynek, jest bardzo umiarkowana" - powiedział.



Jak dodał, obecne wybory nie mają potencjału, żeby mieć duże przełożenie na rynek.



"Są dużo ważniejsze tematy, które decydują o tym, w którą stronę porusza się rynek. Kluczowymi kwestiami są pandemia, kryzys oraz duże programy fiskalne. Dopiero gdyby się okazało, że kandydat opozycji wygra druga turę, w dłuższej perspektywie będzie rosło ryzyko przedterminowych wyborów, ze względu na spadek skuteczności polityki prowadzonej przez rząd" - dodał.



Według wyniku sondażu exit poll w I turze wyborów prezydenckich Andrzej Duda zdobył 41,8 proc., a Rafał Trzaskowski zdobył 30,4 proc. To oni zmierzą się w II turze, zaplanowanej na 12 lipca.



Szacowana przez Ipsos frekwencja w wyborach sięgnęła 62,9 proc.