Ekspert: wzrost gospodarczy w 2020 r. lekko poniżej oczekiwań

Credit Agricole podkreśla, że spadek PKB w 2020 r. o 2,8 proc. przy wzroście w 2019 r. o 4,5 proc. to wynik również poniżej oczekiwań rynkowych (-2,6 proc.).

Zdaniem specjalistów z tego banku dane o aktywności gospodarczej za 2020 r. podane przez GUS odzwierciedlają znaczący, negatywny wpływ pandemii COVID-19 na gospodarkę.

Zgodna z oczekiwaniami analityków okazała się struktura wzrostu w IV kwartale 2020 r. Na podstawie opublikowanych przez GUS danych Credit Agricole oszacował, że w IV kw. ub. r. realna dynamika PKB ukształtowała sięna poziomie -3,0 proc. rok do roku wobec -1,5 proc. w III kwartale. To tempo niższe, niż prognozował bank (-1,8 proc. po publikacji danych grudniowych, które okazały się dużo lepsze, niż się spodziewano).

W IV kw. ub. r. odnotowano wyraźne zmniejszenie inwestycji - o 10,6-10,8 proc. rok do roku. Tymczasem w III kw. ub. r. spadek ten wynosił 9,0 proc. wobec prognozowanego przez bank 10,5 proc. rok do roku. Według Credit Agricole czynnikiem, który najbardziej wpłynął na ograniczenie inwestycji była utrzymująca się niepewność dotycząca dalszego przebiegu pandemii.

Nakłady brutto na środki trwałe wsparła aktywność na rynku mieszkaniowym oraz inwestycje publiczne. Ocena ta wspierana jest przez Credit Agricole danymi o produkcji budowlano-montażowej za okres od października do grudnia ub. r., ze szczególnym uwzględnieniem wzrostów w kategoriach "kolej i drogi" oraz "budynki mieszkalne".

W ostatnim kwartale ubiegłego roku odnotowano silny spadek wkładu eksportu netto do wzrostu PKB. Bank zwraca uwagę, że zmalał on z 1,7 pkt proc. w III kwartale do -0,5 pkt. proc. w IV kwartale, co zdaniem specjalistów wynika z ożywienia importu wspieranego przez efekty niskiej bazy sprzed roku.

Roczna dynamika eksportu zdaniem analityków Credit Agricole kształtowała się w IV kw. na poziomie podobnym poziomie jak w kwartale poprzednim, a wspierało ją ożywienie w światowym handlu.

Skala spadku konsumpcji w IV kw. (-3,0 proc. rok do roku wobec +0,4 proc. w III kw.) okazała się mniejsza, niż szacowano - bank zwraca jednak uwagę na bardzo dobre dane z rynku pracy, które sygnalizowały to ryzyko.