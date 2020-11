Ekspert: z nowego pakietu antykryzysowego może skorzystać mniej firm

W związku z nowymi obostrzeniami, rząd przygotował pakiet działań antykryzysowych dla przedsiębiorców; branżom z restrykcjami sanitarnymi m.in. dofinansowane zostaną koszty stałe, umorzone będą subwencje z Tarczy Finansowej PFR, przedłużone będzie postojowe oraz zwolnienia ze składek na ZUS.

"Dofinansowanie przez rząd kosztów stałych poniesionych przez małych i średnich przedsiębiorców należy ocenić jako korzystne dla sektora" - stwierdził prawnik.

"Należy jednak zaznaczyć, że dofinansowanie to obejmie jedynie branże objęte restrykcjami, a więc nie obejmie ono branż, które odnotowały negatywne konsekwencje COVID-19, ale ich działalność nie została tak ograniczona jak w przypadku branży gastronomicznej, handlowej czy też fitness" - dodał.

W jego ocenie warunkiem otrzymania tego świadczenia jest spadek przychodów o 30 proc. względem tego samego okresu z 2019 r. co oznacza, że przedsiębiorstwa, które powstały w 2020 r., a które należą do branż najbardziej poszkodowanych przez obostrzenia, nie otrzymają tego świadczenia.

Wedle Ziębickiego umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju jest korzystne dla przedsiębiorców z sektora MŚP pod analogicznym warunkiem prowadzenia działalności w 2019 r., co oznacza, że z umorzenia subwencji nie skorzystają przedsiębiorstwa działające od 2020 r.

Jego zdaniem wydłużenie terminu składania wniosków w ramach Tarczy Finansowej dla dużych firm do 31 marca 2021 r. oraz przesunięcie wypłat do 30 czerwca 2021 r. to korzystna zmiana dla wszystkich dużych przedsiębiorców.

"Wydłużenie terminów składania wniosków o pożyczki preferencyjne oraz wypłat niewątpliwie pozwoli na skorzystanie z nich przez jeszcze większą liczbę podmiotów" - ocenił Ziębicki. "W przeciwieństwie do pierwszych dwóch instytucji, proponowana zmiana ma dotyczyć wszystkich rodzajów działalności" - dodał.

Prawnik skomentował również możliwości, jakie dają pożyczki długoterminowe z gwarancją.

"Kontynuowanie gwarancji de minimis dla MŚP oraz gwarancji płynnościowej dla dużych firm niewątpliwie jest korzystne dla przedsiębiorców, niemniej jednak nie jest to nowy instrument pomocy przedsiębiorcom, a jedynie wydłużenie obecnie już funkcjonującego" - stwierdził.

"Zapowiedziana możliwość dopłat na pokrycie rat dla pożyczek na 6 lat jest obecnie na etapie konsultacji, toteż nie wiadomo czy faktycznie ona nastąpi" - dodał.

Według Ziębickiego, jeżeli Komisja Europejska wyrazi zgodę na takie działanie, wówczas należy ocenić je pozytywnie.