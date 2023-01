Niższą inflację zawdzięczamy niższym cenom paliw oraz nośników energii, przede wszystkim węgla. W lutym i marcu inflacja może jednak wzrosnąć do nawet 20 proc. - uważa ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka.

Ekspert zapowiada wzrost inflacji nawet do 20 proc. /fot. Shutterstock

Inflacja wzrosła niej niż zakładano

Główny Urząd Statystyczny poinformował w czwartek, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2022 r. wzrosły rdr o 16,6 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,2 proc. Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen o 17,3 proc. rdr i wzrostu o 0,8 proc. mdm.

W ocenie Mariusza Zielonki, odczyt inflacji na poziomie 16,6 proc. okazał się "miłą niespodzianką". Stwierdził, że na tyle niższy odczyt inflacji od oczekiwanego był możliwy przede wszystkim dzięki cenom paliw, które w ciągu miesiąca spadały "w dosyć znaczącym stopniu" oraz niższych kosztów nośników energii, przede wszystkim węgla.

Czy inflacja dojdzie do 20 proc.?

Jak jednak zaznaczył, obie kategorie produktów są produktami regulowanymi - z jednej strony ceny paliw są dyktowane przez państwowego monopolistę na rynku, a ceny węgla są regulowane przez rząd. Wskazał, że "obszarem, który z kolei nie podlega regulacji jest żywność i tu miesięczne wzrosty są na stabilnym poziomie tj. 1.4 proc. więcej w stosunku do listopada". W jego opinii pokazuje to, że w lutym i marcu inflacja może wzrosnąć do nawet 20 proc.