Ekspert: Źle wdrożony Zielony Ład ułatwi ekspansję chińskich producentów żywności w Europie

Wojciechowski: Strategia "od pola do stołu" to dobry kierunek

Strategia "Od pola do stołu" jest elementem Europejskiego Zielonego Ładu. Projekt przedstawiony w grudniu 2019 r. przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen i wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa ma doprowadzić do “klimatycznej neutralności” unijnej gospodarki w 2050 r. O założeniach strategii i możliwym wpływie na branżę mięsną pisaliśmy szczegółowo w cyklu "Mięso na wtorek".

Jacek Strzelecki zwraca uwagę, że w Chinach naukowcy oraz eksperci od rynku żywności znają założenia unijnej koncepcji „od pola do stołu".

- Analiza chińskich rynków rolnych, szczególnie mięsnego oraz mleczarskiego, prowadzi do wniosku, że wybrane elementy tej koncepcji, głównie w zakresie bezpieczeństwa i jakości, zostały już zaimplementowane. Nie jest to jeszcze powszechny proces, ale on postępuje. Ponadto w Chinach na poziomie eksperckim oraz rządowym prowadzone są dyskusje i analizy nad kierunkiem rozwoju chińskiego rolnictwa oraz produkcji żywności. Niewątpliwie nasze rozwiązania są już sprawdzone, a do tego dają wymierne korzyści i z tego właśnie powodu są przedmiotem chińskich studiów - dodaje.

Ekspert podkreśla jednak, że między Unią Europejską a Chinami jest zasadnicza różnica - Chiny są na innym etapie rozwoju.

- To jest kraj na dorobku. Oczywistym jest więc fakt, że Państwo Środka interesuje się działającymi modelami rynków rolnych, które nie tylko dają rentowność, ale niosą ze sobą wartość dodaną w postaci ochrony środowiska. Niemniej nasze wyśrubowane rozwiązania są dla nich na tę chwilę nie do przyjęcia. Chiny nie tylko muszą zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe, ale zachować wewnętrzną konkurencyjność przed rosnącym importem. Nie oznacza to, że chiński rząd godzi się na produkcję żywności, która niszczy środowisko. Chiński rząd bezwzględnie wymaga od krajowych producentów rolnych oraz przetwórstwa rolno-spożywczego produkowania zgodnie ze standardami ekologicznymi, a za ich nieprzestrzeganie surowo karze. Jednocześnie te wymagania są tak dostosowane by pozwoliły zachować konkurencyjność chińskim przedsiębiorstwom - mówi.

Strzelecki wskazuje, że jednym z celów chińskiego rządu jest również uczynienie w przyszłości z Chin eksportera żywności na wszystkie rynki, w tym do UE i rzecz jasna do Polski.

- Z tego więc powodu Państwo Środka nie narzuci sobie odgórnie norm, które pozbawią ich takiej możliwości. Jeśli efektem koncepcji Zielonego Ładu i nowej strategii „od pola do stołu" będzie ograniczenie produkcji i obniżenie konkurencyjności unijnych rolników oraz unijnych przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego, to z pewnością Chiny to wykorzystają. Wizja, że w naszych sklepach jest chińskie mleko oraz wieprzowina nie jest z gatunku science fiction, ale jest jak najbardziej realna i bliższa niż się to nam wydaje. Źle wdrożony Zielony Ład w zakresie „od pola do stołu" ułatwi unijną ekspansję chińskich producentów żywności - podsumowuje.