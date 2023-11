W krajowych skupach w dniach 6-22 października cena za żywiec wieprzowy była o 7,7 proc. niższa niż przed miesiącem – przekazała Katarzyna Rola z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Dodała, że do końca roku przewidywany jest dalszy spadek cen skupu żywca wieprzowego.

fot.: Parilov/Adobe Stock/PTWP

Ekspertka Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Katarzyna Rola przekazała w rozmowie z PAP, że w wielu krajach Unii Europejskiej rynek wieprzowiny pozostaje nasycony, co wywołuje presje na ceny. Czynnikiem wspierającym spadek cen są również malejące koszty oraz niższe ceny drobiu i wołowiny.

Dodała, że spadek cen tuczników w Niemczech oraz Hiszpanii wynika z ograniczonego popytu konsumpcyjnego oraz niższej konkurencyjności europejskiej wieprzowiny na światowych rynkach. Wskazała ponadto, że europejskie ceny są wyższe w porównaniu do cen konkurencyjnych dostawców, m.in. z obu Ameryk.

Rola podkreśliła, że ceny na polskim rynku żywca wieprzowego w dużej mierze zależą od sytuacji na rynku zachodnim. Zauważyła, że spadki na rynku niemieckim oraz umocnienie się złotego wpłynęły na redukcję cen skupu żywca wieprzowego w połowie października.

"W krajowych skupach objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach od 6 do 22 października za żywiec wieprzowy płacono średnio 7,56 zł za kg. Cena ta była o 4,6 proc. niższa niż w poprzednim tygodniu i o 7,7 proc. niż przed miesiącem" - przekazała ekspertka.

Dodała, że w Polsce według danych GUS w czerwcu br. pogłowie trzody chlewnej spadło o 174,9 tys. sztuk (tj. o 1,8 proc.) do 9 mln 436 tys. sztuk. Spadek pogłowia świń, który nie został w pełni zrekompensowany importem prosiąt i warchlaków, skutkował spadkiem produkcji żywca wieprzowego. W pierwszym półroczu br. wyniosła ona ok. 1,04 mln t wagi żywej i była o 3,9 proc. mniejsza niż w analogicznym okresie ub.r. - przekazała specjalistka.

Rola zwróciła uwagę, że w 2023 roku, "Komisja Europejska prognozuje dla całej UE spadek produkcji wieprzowiny o 6,6 proc. do 20,9 mln ton". Dodała, że na 2024 r. eksperci szacują wzrost produkcji o 1,6 proc. do 21,2 mln ton. Mniej konkurencyjne ceny wieprzowiny w UE stwarzają wyzwania dla eksportu na światowy rynek: UE traci udziały m.in. w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Australii czy Filipinach z powodu wzmożonej konkurencji cenowej. Z kolei produkcja wieprzowiny w Chinach odbudowuje się, co skutkuje mniejszą potrzebą importu - zaznaczyła specjalistka IERiGŻ.

"W związku z tym zakłada się, że w 2023 r. eksport z UE może spaść o 16 proc. do 3,3 mln ton. Na nadchodzący rok prognozowany jest wzrost eksportu (o 5 proc.), gdyż spodziewane są niższe ceny, co korzystnie wpłynie na konkurencyjność unijnej wieprzowiny na rynku światowym" - wyjaśniła ekspertka.

Spadek pogłowia w Polsce przekłada się na zmniejszenie produkcji oraz podaż wieprzowiny na krajowy rynek, a zmniejszony popyt powoduje presję na ceny. "Uwzględniając czynniki krajowe oraz sytuację na rynkach zagranicznych przewidujemy spadek cen skupu żywca wieprzowego do końca roku" - prognozuje Rola. Wielkość tego spadku będzie zależeć od popytu na wieprzowinę, malejącej presji kosztowej (spadek cen pasz) oraz sytuacji na rynku unijnym.

Obecnie wśród głównych czynników ryzyka dla polskiego sektora trzody chlewnej ekspertka wskazała na długookresowe działania wojenne w Ukrainie, których negatywne skutki polityczne, społeczne i gospodarcze będą determinowały duże ryzyko produkcyjne i handlowe (np. silne impulsy inflacyjne, trudności logistyczne, wahania cen na międzynarodowym rynku) oraz będą barierą wzrostu światowej, unijnej i krajowej gospodarki. Drugim czynnikiem są trudności z przezwyciężeniem afrykańskiego pomoru świń i dalsze rozprzestrzenianie się choroby, skutkujące trudnościami w eksporcie. Trzecim czynnikiem ryzyka - jak wskazała ekspertka - jest spadek popytu na mięso czerwone ze względów zdrowotnych i zmiany modelu konsumpcji.

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy to samodzielna placówka naukowo-badawcza analizująca procesy ekonomiczno-produkcyjne polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Badania naukowe prowadzone w IERiGŻ-PIB skoncentrowane są na najważniejszych zagadnieniach dotyczących ekonomicznej, produkcyjnej i społecznej sytuacji polskiej wsi, rolnictwa i szeroko rozumianej gospodarki żywnościowej. Realizowane są one są w ramach działalności statutowej oraz krajowych i międzynarodowych projektów badawczych.