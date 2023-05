Biznes i technologie

Ekspertka: przepustowość polskich portów ogranicza możliwości opróżnienia silosów

Autor: PAP

Data: 18-05-2023, 06:40

Realne możliwości w zakresie przepustowości polskich portów szacujemy na ok. 750 tys. ton miesięcznie, co istotnie ogranicza możliwości opróżnienia silosów – oceniła prezes Izby Zbożowo-Paszowej Monika Piątkowska. Jej zdaniem do wyeksportowania jest co najmniej 4 mln ton zbóż.