Eksperyment: dopasowanie maseczki ważniejsze niż materiał, z którego jest wykonana

Brytyjski eksperyment pokazał, że nawet najlepsze maski, gdy nie są dobrze dopasowane do twarzy, chronią w podobnym stopniu co zwykłe - tańsze. Niestety wiele maseczek nie pasuje do twarzy użytkowników, znaczenie ma np. ilość tkanki tłuszczowej pod skórą.