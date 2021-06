Eksport do Wielkiej Brytanii pierwszy raz na plusie po brexicie

Po raz pierwszy od Brexitu Polska zanotowała wzrost eksportu do tego państwa - poinformował Polski Instytut Ekonomiczny (PIE).

Polski eksport do Wlk. Brytanii w kwietniu pierwszy raz na plusie po brexicie. fot. James Newcombe

Z informacji PIE wynika, że wartość sprzedaży na rynku brytyjskim była o 12 proc. wyższa niż w kwietniu 2019 r. (na podstawie danych GUS, w euro).

Brexit - pierwszy wzrost polskiego eksportu

PIE zwraca uwagę, że wyniki za pierwsze cztery miesiące 2021 r. nadal są na minusie (-10 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r.), ale dane wskazują na stopniowe odbudowywanie się polskiego eksportu na Wyspy po brexicie.

"Import natomiast nadal się kurczy w wyniku brexitu - w kwietniu był on o 16 proc. niższy niż w kwietniu 2019 r. Wartość przywozu brytyjskich towarów do Polski w pierwszych czterech miesiącach była o jedną czwartą mniejsza niż w analogicznym okresie 2019 r." - informuje PIE.

Według PIE, z perspektywy struktury towarowej w kwietniu zaobserwowano ogromny wzrost eksportu w kategorii pozostałego sprzętu transportowego (o 362 proc. w porównaniu do 2019 r.), siódmego co do wartości eksportu do Wielkiej Brytanii sektora. O 207 proc. wzrósł również eksport wyrobów tytoniowych.

Rośnie eksport żywności do Wielkiej Brytanii

"Istotną poprawę wyników odnotowały też meble (23 proc.), artykuły spożywcze (7 proc.), urządzenia elektryczne (14 proc.) czy chemikalia (17 proc.). Te sektory miały największy wpływ na wzrost wartości eksportu" - czytamy w komunikacie.

Kwietniowy wzrost polskiego eksportu na Wyspy potwierdzają również dane brytyjskiego urzędu statystycznego ONS (zmiana wartości w funtach jest niższa, ale nadal dodatnia - wzrost o 3 proc.).

Zdaniem PIE takiego wyniku nie osiągnęła Unia Europejska (jako całość), której eksport do Wielkiej Brytanii w kwietniu nadal był niższy niż w 2019 r. o ponad 17 proc. (choć widoczne jest wyhamowanie spadku). Tymczasem dane o imporcie pokazują sytuację odwrotną - eksport Wielkiej Brytanii do Unii osiągnął już prawie poziom z 2019 r. (w kwietniu 2021 r. był on o zaledwie 2 proc. niższy niż w kwietniu 2019 r.), podczas gdy brytyjski eksport do Polski nadal przechodzi załamanie - w kwietniu nastąpił spadek o 22,5 proc. (w porównaniu z 2019 r.).