Eksport pestycydów wykorzystuje luki w prawie. Robią to mimo zakazu

Autor: PAP

Data: 02-12-2022, 08:54

We Francji od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje zakaz handlu pestycydami. Tymczasem niemal rok później kraj ten nadal eksportuje te zakazane substancje na masową skalę; w ciągu pół roku ponad 7,4 tys. ton wysłano do Brazylii, na Ukrainę, do Rosji, Meksyku, Indii i Algierii – pisze w czwartek dziennik „Le Monde”.

Francja eksportuje pestycydy na masową skalę. | fot. Shutterstock